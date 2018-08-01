20 хороших товаров с AliExpress, которые часто заказывают из России

20 хороших товаров с AliExpress, которые часто заказывают из РоссииЕсли до отпуска еще далеко, а порадовать себя чем-то хочется, предлагаем купить классные штуки с AliExpress себе или на подарок.

Для начала не забудьте перейти в наш Telegram, там мы спрятали три классные штуки.

Как извлечь максимум из этой подборки?

Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. С помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.

Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.

Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.

Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн М.видео , Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.

Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.

1. Hi-Fi наушники

Передача звука по проводу или bluetooth, встроенный FM-приемник, поддержка APT-X, слот для карт памяти.

Цена: 1 020 руб., купить с кэшбеком

2. Bluetooth-колонка

Мощная колонка с парой динамиков, защищена от влаги по стандарту IPX5.

Цена: 1 707 руб., купить с кэшбеком

3. Женская поясная сумка

Теперь «бананка» будет и у твоей подруги.

Цена: 442 руб., купить с кэшбеком

4. Налобный фонарь

Яркий перезаряжаемый фонарь с разными режимами свечения и кейсом для хранения.

Цена: от 542 руб., купить с кэшбеком

5. Универсальный гаечный ключ

Специальное крепление подойдет доя болтов и гаек разного размера.

Цена: от 381 руб., купить с кэшбеком

6. Карманный картридер

Подходит для iPhone, Android-смартфонов и компьютеров.

Цена: 583 руб., купить с кэшбеком

7. Велосумка

С отделением для смартфона, подойдет для навигации.

Цена: от 362 руб., купить с кэшбеком

8. Универсальный сетевой фильтр

Пять розеток и четыре USB-разъема до 3.4А.

Цена: от 516 руб., купить с кэшбеком

9. Удобный рюкзак

Городской рюкзак с удобным доступом к содержимому.

Цена: 1 157 руб., купить с кэшбеком

10. Эндоскоп для iPhone

Работает по wi-fi, длина кабеля от 35 см до 5 метров.

Цена: от 691 руб., купить с кэшбеком

11. Мощный роутер

Мощный и очень скоростной маршрутизатор.

Цена: 1 999 руб., купить с кэшбеком

12. Таймер полива

Полезная штука для автоматизации полива на даче.

Цена: 741 руб., купить с кэшбеком

13. Электрическая пила

Цепная пила с электромотором.

Цена: 1 216 руб., купить с кэшбеком

14. Ветроустойчивый зонт

Надежная конструкция будет удерживать форму зонта при шквальном ветре.

Цена: 767 руб., купить с кэшбеком

15. Автомобильный пылесос

Одна из самых доступных моделей.

Цена: 1 628 руб., купить с кэшбеком

16. Пинцет с фонариком

Очень полезная штука в домашнем хозяйстве.

Цена: 127 руб., купить с кэшбеком

17. Дорожная зарядка

Компактный блок питания с двумя USB-портами.

Цена: 287 руб., купить с кэшбеком

18. Электронная зажигалка

Заряжается от USB или PowerBank.

Цена: от 96 руб., купить с кэшбеком

19. Конструктор-пистолет

Для любителей LEGO и оружия.

Цена: 237 руб., купить с кэшбеком

20. Герметизатор пищевых пакетов

Быстро склеит упаковку с едой или продуктами.

Цена: 235 руб., купить с кэшбеком

P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.

P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress

1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.

2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:

3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:

Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!