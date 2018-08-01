20 хороших товаров с AliExpress, которые часто заказывают из России 

20 хороших товаров с AliExpress, которые часто заказывают из РоссииЕсли до отпуска еще далеко, а порадовать себя чем-то хочется, предлагаем купить классные штуки с AliExpress себе или на подарок.
Для начала не забудьте перейти в наш Telegram, там мы спрятали три классные штуки.
Как извлечь максимум из этой подборки?
Во-первых, рекомендуем всегда находить настоящие цены. С помощью расширения для браузера можно легко проверить динамику цен на конкретный товар и обезопасить себя таким образом от «липовых» скидок.
Во-вторых, получать кэшбэк с каждого товара из списка ниже. Например, приобрел штуку с AliExpress — вернул часть денег на карту или мобильный счет.
Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе Letyshops и покупать с кэшбэком в любом из 1000 магазинов-партнеров.
Letyshops сотрудничают с множеством популярных магазинов и сайтов: AliExpress, Booking.com, Билайн, М.видео, Связной, Media Markt и другие. Они платят сервису комиссию за каждого приведенного клиента, и её большую часть Лети возвращает вам в виде кэшбэка.
Просто регистрируйся и зарабатывай на своих покупках.
1. Hi-Fi наушники
Передача звука по проводу или bluetooth, встроенный FM-приемник, поддержка APT-X, слот для карт памяти.
Цена: 1 020 руб., купить с кэшбеком
2. Bluetooth-колонка
Мощная колонка с парой динамиков, защищена от влаги по стандарту IPX5.
Цена: 1 707 руб., купить с кэшбеком
3. Женская поясная сумка
Теперь «бананка» будет и у твоей подруги.
Цена: 442 руб., купить с кэшбеком
4. Налобный фонарь
Яркий перезаряжаемый фонарь с разными режимами свечения и кейсом для хранения.
Цена: от 542 руб., купить с кэшбеком
5. Универсальный гаечный ключ
Специальное крепление подойдет доя болтов и гаек разного размера.
Цена: от 381 руб., купить с кэшбеком
6. Карманный картридер
Подходит для iPhone, Android-смартфонов и компьютеров.
Цена: 583 руб., купить с кэшбеком
7. Велосумка
С отделением для смартфона, подойдет для навигации.
Цена: от 362 руб., купить с кэшбеком
8. Универсальный сетевой фильтр
Пять розеток и четыре USB-разъема до 3.4А.
Цена: от 516 руб., купить с кэшбеком
9. Удобный рюкзак
Городской рюкзак с удобным доступом к содержимому.
Цена: 1 157 руб., купить с кэшбеком
10. Эндоскоп для iPhone
Работает по wi-fi, длина кабеля от 35 см до 5 метров.
Цена: от 691 руб., купить с кэшбеком
11. Мощный роутер
Мощный и очень скоростной маршрутизатор.
Цена: 1 999 руб., купить с кэшбеком
12. Таймер полива
Полезная штука для автоматизации полива на даче.
Цена: 741 руб., купить с кэшбеком
13. Электрическая пила
Цепная пила с электромотором.
Цена: 1 216 руб., купить с кэшбеком
14. Ветроустойчивый зонт
Надежная конструкция будет удерживать форму зонта при шквальном ветре.
Цена: 767 руб., купить с кэшбеком
15. Автомобильный пылесос
Одна из самых доступных моделей.
Цена: 1 628 руб., купить с кэшбеком
16. Пинцет с фонариком
Очень полезная штука в домашнем хозяйстве.
Цена: 127 руб., купить с кэшбеком
17. Дорожная зарядка
Компактный блок питания с двумя USB-портами.
Цена: 287 руб., купить с кэшбеком
18. Электронная зажигалка
Заряжается от USB или PowerBank.
Цена: от 96 руб., купить с кэшбеком
19. Конструктор-пистолет
Для любителей LEGO и оружия.
Цена: 237 руб., купить с кэшбеком
20. Герметизатор пищевых пакетов
Быстро склеит упаковку с едой или продуктами.
Цена: 235 руб., купить с кэшбеком
P. S. Не забывайте про расширение проверки реальных цен С его помощью можно проверить продавца на честность. Устанавливаем расширение, находим товар и видим, поднимал ли продавец цену перед тем, как устраивать распродажи и скидки.
P. S. Как искать недобросовестных продавцов на AliExpress
1. Устанавливаем расширение Letyshops и находим товар.
2. Если продавец не повышал цену, увидите такую пометку:
3. Если продавец поднял ценник перед распродажей, расширение это покажет:
Не дайте себя обмануть. Удачных покупок!