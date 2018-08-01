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Трамп поручил рассмотреть введение 25-процентных пошлин вместо 10% на товары из КНР
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Трамп поручил рассмотреть введение 25-процентных пошлин вместо 10% на товары из КНР 

Говорит Москва 1 августа 2018
Речь идёт о товарах на сумму 200 миллиардов долларов. Ранее предполагалось, что на них введут 10-процентную ввозную ставку.
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