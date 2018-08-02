Стратегия «КУ-КУ»: главные ошибки инвесторов в ИСЖ

Для людей, сознательно выбравших ИСЖ, но не имеющих опыта, Банки.ру собрал типичные ошибки при выборе и смене стратегии, от успешности которой и зависит доход.

Банки.ру неоднократно рассказывал про мисселинг, когда клиент банка становится инвестором, сам того не ожидая и не понимая сути инвестиционного страхования жизни. Например, считая, что это «что-то вроде вклада, только с повышенной ставкой». Или не осознавая, что ему придется теперь довносить платежи раз в год. Или рассчитывая на гарантии государства на случай банкротства страховщика. Или даже пребывая в уверенности, что обещанный ему не вполне честным продавцом 20-процентный доход гарантирован. Хотя этот доход существует лишь в воображении банковского специалиста и может обернуться нулевым прибытком. Сейчас не об этом, а о людях, которые сознательно стали инвесторами, но не имеют опыта и не знают, как выбирать стратегию и когда ее следует менять. Мы собрали типичные ошибки, чтобы вам не пришлось наступать на те же грабли.

Продуктовый виджет

Выбор стратегии на основании WOW-фактора

У банковских продавцов есть определенный набор «железных» аргументов (WOW-факторов), позволяющих продать кому угодно что угодно. Например, хорошо продаются стратегии, где базовый актив связан с фармацевтикой, или с растущей нефтью, или с IT-сектором. Банковский консультант рассказывает клиенту, например, о том, что прибыли фармкомпаний в разы выше средних по экономике, что акции производителей лекарств растут быстрее рынка, что лекарства постоянно дорожают, поэтому сектор всегда будет давать высокий доход. То же самое с IT — диджитализацию и уберизацию никто не отменял. Поэтому кажется, что сектор всегда будет в плюсе и соответствующая стратегия даст высокий доход. При этом ни клиент (он и не должен!), ни консультант (он и не может, так как не инвестиционщик) не осознают, что конкретная стратегия может быть переоценена: весь потенциал роста уже заложен в цену активов, и такого бурного роста, как кажется на берегу, может и не случиться.

Вывод: не соглашайтесь на первое же предложение продавца ИСЖ, возьмите паузу, подумайте, посмотрите, что происходит с активами сектора и что пишут аналитики о его перспективах.

Выбор продукта на основании высокого коэффициента участия

Продавцы ИСЖ часто делают акцент на высоком коэффициенте участия (КУ), которым можно завлечь неопытного клиента. Особенно если до этого он ни во что, кроме депозитов, не инвестировал. Если КУ 100%, значит при росте базового актива клиент получит 100% доходности от роста. Если он 80%, то, соответственно, 80%, если 200% — то в два раза больше, чем рост базового актива. Клиент при этом, как правило, не понимает (и ему никто не объясняет), что в неудачной стратегии (при доходности в 1%) КУ, даже равный 150%, не даст ощутимого дохода, а коэффициент участия в 80% на стратегии, прибавившей за год 30%, принесет серьезную прибыль.

«Математика КУ устроена таким образом, что чем выше потенциал доходности самого базового актива, тем меньше будет КУ для данного базового актива. И за счет этого ожидаемая доходность у активов выравнивается», — поясняет старший инвестиционный аналитик СК «Сбербанк страхование жизни» Борис Борзунов.

Например, у базового актива «Новые технологии 2.0» доходность за последние семь лет (с 06.2011 по 06.2018) составила 170%, а у актива «Глобальный фонд облигаций 2.0» — всего 34%. При этом КУ для полиса в рублях у «Новые технологии 2.0» — 65%, а у «Глобальный фонд облигаций 2.0» — 360%. Таким образом, получается, что дополнительный инвестиционный доход человека, который выбрал «Глобальный фонд облигаций 2.0», — около 17% годовых, а у клиента страховой со стратегией «Новые технологии 2.0» — около 16% годовых.

Вывод: не ловитесь на высокие цифры КУ, обратите внимание на потенциал доходности стратегии.

Новость

Смена стратегии при снижении базового актива

Самая распространенная ошибка инвестора — смена стратегии (фонда) до окончания действия полиса. Как правило, у начинающего инвестора возникает желание выйти из стратегии после снижения стоимости первоначального базового актива (то, во что вкладываются ваши средства согласно выбранной стратегии). Однако изменение стоимости активов инвестирования (опционов) не прямо пропорционально изменению стоимости самого базового актива. Например, при снижении базового актива на 10% опцион может потерять в стоимости 50% и более. Это может напугать и заставить еще быстрее выходить из падающего актива. Но делать этого не стоит, если нет базовых предпосылок для глобального падения актива без шансов на последующий рост. При восстановлении базового актива стоимость опциона будет также быстро восстанавливаться, причем быстрее, чем сам актив. Эксперты советуют уточнить у клиентского менеджера, какой индикативный коэффициент участия получится после смены стратегии (фонда), и только потом принимать решение.

Вывод: не выходите из актива при «медвежьем» тренде, подождите, пока «быки» поднимут актив.

Смена стратегии сразу после формирования инвестдохода

Ситуация, обратная предыдущей: базовый актив, в который вы вложились, вырос, сформирован хороший дополнительный инвестиционный доход. И вы решаете, что пора «снять сливки» и сменить стратегию (фонд). Нужно учитывать, что при смене стратегии будут проданы все рисковые активы и все средства будут инвестированы в новый базовый актив. Это даст очень высокий КУ, но если новый базовый актив не вырастет, то весь прошлый накопленный инвестиционный доход испарится. Чтобы этого не случилось, нужно сначала зафиксировать накопленный инвестдоход и лишь потом менять фонд.

Вывод: если кажется необходимым сменить стратегию, сначала зафиксируйте полученный доход. Но прежде подумайте, нужно ли выходить из успешной стратегии.

Преждевременная фиксация (вывод) прибыли

«Это самая распространенная ошибка, прямо классика жанра, — сетует Борис Борзунов. — Клиент фиксирует дополнительный инвестиционный доход или получает его выплату не на пике роста базового актива, ожидая последующего падения, а сразу, как видит в кабинете цифру большую чем ноль». Каждый раз, когда совершается опция по фиксации или снятию дополнительного инвестиционного дохода в течение срока действия полиса ИСЖ, сумма так называемого рискового фонда (на который покупаются опционы) сокращается. Это приводит к снижению потенциала доходности. Такое легко увидеть, если посмотреть, как снижается КУ после фиксаций: пара-тройка фиксаций спокойно могут снизить КУ в два раза или более!

Клиент оформил ИСЖ на 700 тыс. рублей в конце 2013 года и выбрал стратегию «Сырьевая корзина». Почти три года базовый актив (сырье) падал, а в 2016 году начал расти. Инвестор обрадовался, зафиксировал и снял в конце 2016 года 32 тыс. рублей полученного инвестдохода, потом через полгода снял еще 1 600 рублей, через месяц — еще 16 тыс. рублей, и еще через полгода — 25 тыс. рублей. За четыре раза он снял 74,5 тыс. рублей, и все это за один год! Выглядит неплохо — за год зафиксированная прибыль составила более 10% от вложенной суммы. На самом деле, каждый раз выводя средства, инвестор терял в коэффициенте участия, что негативно сказалось на общей доходности по договору за весь срок. Изначально у него был КУ 220%, а потом из-за хаотичных многократных снятий средств превратился в 41%. В результате суммарная доходность составила 15,5% за весь период действия полиса. А если бы он не выводил инвестдоход, цифра была бы более 27%.

Вывод: «Опция фиксации или выплаты подходит только для тех случаев, когда потенциал доходности кажется клиенту исчерпанным, а сформированный инвестиционный доход полностью его устраивает. Если же человек хочет иметь возможность регулярно снимать доходность (при росте базового актива), то нужно выбирать не классический ИСЖ, а ИСЖ купонный. В купонном ИСЖ есть ежегодное начисление купонов, то есть выплата доходности, и это не снижает будущий потенциал доходности», — советует Борзунов.

Новость

Складывание яиц в одну корзину

Заключая договор ИСЖ, человек зачастую думает, что если стратегия окажется неудачной или вдруг потребуются деньги, то их можно будет забрать в любой момент. Пусть доходность потеряешь, как проценты во вкладе при преждевременном расторжении, но «тело»-то вернут. Но в страховании все не совсем так: существует понятие выкупной суммы, которая лишь к концу срока инвестирования приближается к 100% (но никогда до срока истечения договора не равняется сумме взноса). Для пятилетнего рублевого полиса ИСЖ выкупная сумма первого года равна 72,99%, второго года — 77,73%, третьего — 82,79%, четвертого — 88,17%, пятого — 93,9%, поясняет Борис Борзунов на примере продуктов компании.

Вывод: «Инвестировать нужно на весь срок, и точка. Хотя если вдруг клиент не на 100% уверен, то есть „обходной маневр“. Лучше вложить, допустим, не 600 тысяч рублей в один полис ИСЖ, а заключить три одинаковых договора по 200 тысяч рублей. Таким образом, в случае если экстренно потребуются деньги, можно расторгнуть только один договор, а остальные два продолжат работать», — говорит эксперт.