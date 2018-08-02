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Экс-сотрудники Tesla хотят отсудить у компании Маска миллион долларов
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Экс-сотрудники Tesla хотят отсудить у компании Маска миллион долларов 

Карельские вести 2 августа 2018
Фото: Карельские вести
Бывшие рабочие Tesla, а именно её подразделения по производству батарей, намереваются отсудить у компании крупную сумму, чем инициировали очередной скандал.
Как сообщает Bloomberg, три экс-работника SolarCity стали свидетелями махинаций, которые происходили в застенках компании. Суть иска заключается в том, что высшие руководители SolarCity, якобы, заставляли истцов составлять поддельные документы для раздувания показателей отчётности, благодаря чему некоторые другие сотрудники получали бонусы и высокие оценки своей работы.
На фото: глава Tesla
В своём иске они также сообщают, что в прошлом году докладывали Маску об этой ситуации. Выслушав их мнение по этому вопросу, Маск, якобы, не стал разбираться с данной ситуацией, и вместо этого просто их уволил в мае текущего года.
Помимо этого сотрудники заявили в иске, что один из них подвергся дискриминации по возрасту, ещё один из них подвергся сексуальному насилию. За всё это они тоже хотят получить компенсации, как и за компенсации за сверхурочные часы работы.
Стоит отметить, что Tesla по итогам второго квартала текущего года произвела около 53 000 автомобилей, что более чем вдвое больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Аналитики Forbes пару дней назад сообщали, что в своём классе модель Model 3 на рынке США по итогам июля может обойти всех бензиновых конкурентов.
Также Bloomberg сообщает, что по итогам второго квартала текущего года Tesla понесла убытки в размере 739 миллионов долларов, что на 161 миллион долларов меньше, чем прогнозировал совет директоров. Это повысило стоимость акций Tesla на 4,9% — до 315 долларов.
Илон Маск, как и Tesla в целом, достаточно часто попадают в различные скандалы. Буквально пару недель назад Маск удалил из своего Твиттера сообщение с оскорблением участника операции по спасению детской футбольной команды из затопленной пещеры в Таиланде, который усомнился в целесообразности идеи главы Tesla по разработке спасательной мини-субмарины. Ранее компанию раскритиковали за использование изображения единорога для бортового компьютера автомобилей марки, которое оказалось очень похоже на рисунок американского художника Тома Эдвардса.
Ранее портал Карельские Вести сообщал, что в Tesla началось массовое сокращение.
По материалам: www.kolesa.ru
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