Рынок акций Канады закрылся ростом, S&P/TSX Composite прибавил 0,20%

Investing.com — Фондовый рынок Канады завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов IT, второстепенных товаров и услуг и экологически чистых технологий.

На момент закрытия на фондовой бирже Торонто S&P/TSX Composite вырос на 0,20%.

В лидерах роста среди компонентов индекса S&P/TSX Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Gildan Activewear (TO:GIL), которые подорожали на 7,30 п. (21,60%), закрывшись на отметке в 41,10. Котировки Norbord Inc (TO:OSB) выросли на 4,23 п. (9,02%), завершив торги на уровне 51,13. Бумаги Seven Generations Energy Ltd (TO:VII) выросли в цене на 1,22 п. (8,13%), закрывшись на отметке 16,22.

Лидерами падения стали акции Kinross Gold Corp (TO:K), цена которых упала на 0,19 п. (4,10%), завершив сессию на отметке 4,44. Акции IGM Financial Inc (TO:IGM) поднялись на 1,53 п. (3,87%), закрывшись на уровне 37,96, а Torex Gold Resources Inc (TO:TXG) снизились в цене на 0,360 п. (3,77%) и завершили торги на отметке 9,200.

На фондовой бирже Торонто количество подешевевших бумаг (0) превысило количество закрывшихся в плюсе (0).

Котировки акций Kinross Gold Corp (TO:K) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 4,10%, 0,19 п., и завершили торги на отметке 4,44.

Индекс волатильности S&P/TSX 60 VIX, который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P/TSX Composite, упал на 8,21% до отметки 11.97.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в декабре потерял 0,43%, или 5,20, достигнув отметки $1.214,90 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,44%, или 0,30, до $68,66 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре подешевели на 0,35%, или 0,26, до отметки $73,19 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара CAD/USD снизилась на 0,03% до 0,7677, а котировки CAD/EUR повысились на 0,08%, достигнув отметки 0,6633.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,13% до 95,12.