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Китай начал расследование в отношении онлайн-платформы социального шопинга Pinduoduo по подозрению в продаже контрафактной продукции
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Китай начал расследование в отношении онлайн-платформы социального шопинга Pinduoduo по подозрению в продаже контрафактной продукции 

ИА Синьхуа 2 августа 2018
Пекин, 2 августа /Синьхуа/ — Китайские органы, регулирующие рынок, решили провести расследование в отношении онлайн-платформы коллективных покупок со скидками Pinduoduo по подозрению в продаже контрафактной продукции.
Как стало известно, в последнее время стали поступать многочисленные жалобы от потребителей и владельцев товарных знаков на то, что на платформе продается контрафактная и фальсифицированная продукция.
Госуправление по регулированию рынка /ГУРР/ КНР потребовало от рыночных регуляторов в Шанхае разобраться в этом вопросе.
В случае выявления какой-либо нелегальной деятельности на платформе, виновные понесут наказание в соответствии с законом, заявили в ГУРР.
Платформа Pinduoduo была создана в 2015 году в Шанхае, сейчас она насчитывает свыше 300 млн активных пользователей. Она продает товары со скидками, объединяя в себе функции социальной сети и онлайн-шопинга. 26 июля 2018 года компания дебютировала на фондовой бирже Nasdaq. -0-
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