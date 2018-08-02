Китай начал расследование в отношении онлайн-платформы социального шопинга Pinduoduo по подозрению в продаже контрафактной продукции

Пекин, 2 августа / Синьхуа / — Китайские органы, регулирующие рынок, решили провести расследование в отношении онлайн-платформы коллективных покупок со скидками Pinduoduo по подозрению в продаже контрафактной продукции.

Как стало известно, в последнее время стали поступать многочисленные жалобы от потребителей и владельцев товарных знаков на то, что на платформе продается контрафактная и фальсифицированная продукция.

Госуправление по регулированию рынка /ГУРР/ КНР потребовало от рыночных регуляторов в Шанхае разобраться в этом вопросе.

В случае выявления какой-либо нелегальной деятельности на платформе, виновные понесут наказание в соответствии с законом, заявили в ГУРР.

Платформа Pinduoduo была создана в 2015 году в Шанхае, сейчас она насчитывает свыше 300 млн активных пользователей. Она продает товары со скидками, объединяя в себе функции социальной сети и онлайн-шопинга. 26 июля 2018 года компания дебютировала на фондовой бирже Nasdaq. -0-