Названа главная уязвимость для рубля

Аналитики назвали главную уязвимость для рубля

Негативное влияние на курс рубля в ближайшее время будет оказывать угроза расширения санкций на российский госдолг, а также повышение ставок ФРС США , считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Однако заметно просесть российской валюте не дадут сохраняющиеся высокие цены на нефть.

Пока что рубль находит поддержку со стороны "тонкой ликвидности" рынка и напряженного периода налоговых выплат, говорит главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев . При этом на горизонте первой недели августа неоднородное влияние на российскую валюту могут оказать дивидендные выплаты, указывает он. В пятницу российский Минфин объявит объем обязательных покупок иностранной валюты, что усилит влияние дефицита среднесрочного валютного фондирования на спотовый рынок и краткосрочные валютные ставки. По мнению Кошелева, в этой связи пара доллар/рубль может вернуться в интервал 62,5-63 рубля, сохраняя готовность расширить верхние границы в случае возобновления антироссийской риторики.

В текущей макроэкономической ситуации и в условиях сезонного снижения активности инвесторов границы диапазона 61,75-64 рубля за доллар выглядят устойчивыми и вряд ли нарушатся до конца текущей недели, считает финансовый аналитик "БКС Премьер" Александр Тараскин . Он также отмечает возможное негативное влияние на рубль геополитической напряженности, связанной с обсуждением новых санкций, в том числе против российского госдолга.

С конца января наблюдается общий тренд на укрепление доллара относительно всех остальных валют на фоне высоких темпов роста американской экономики и роста доходности госдолга США, рассказывает аналитик УК "Ингосстрах-Инвестиции" Валентин Журба. "Американские активы последнее время выглядели привлекательнее всех остальных, поэтому денежные потоки идут в США, тем самым повышая курс доллара. Одновременно — из-за повышения ставок со стороны ФРС — сокращается долларовая ликвидность в мировой финансовой системе", — отмечает он. В целом это оказывает негативное влияние на большинство развивающихся стран, нарастивших за последние годы долларовую задолженность: деньги из них уходят в первую очередь.

Накануне комитет ФРС предсказуемо не стал повышать базовую процентную ставку, оставив ее на текущем уровне 1,75-2 процента годовых. В релизе Федрезерва указывается, что при определении сроков и размера будущих корректировок ставки будут оцениваться реализованные и ожидаемые экономические условия по максимальной занятости и достижению инфляцией уровня в два процента. При этом в последние месяцы безработица оставалась низкой, инфляция "была близка" к двум процентам, отмечает американский регулятор. Вероятность повышения ставки ФРС на следующем заседании в конце сентября оценивается рынком почти в 90 процентов, еще один подъем прогнозируется в декабре.

По словам Журбы, у России стабильно позитивный счет текущих операций, и основная уязвимость для рубля — это все же западные санкции, точное время расширения которых предсказать невозможно. Тем не менее, они продолжат оказывать негативное влияние на курс национальной валюты, а повышенные цены на нефть не дадут рублю серьезно упасть в ближайший год, подчеркивает аналитик.