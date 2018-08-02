Названа главная уязвимость для рубля

Негативное влияние на курс рубля в ближайшее время будет оказывать угроза расширения санкций на российский госдолг, а также повышение ставок ФРС США, считают опрошенные "Российской газетой" аналитики. Однако заметно просесть российской валюте не дадут сохраняющиеся высокие цены на нефть.
Пока что рубль находит поддержку со стороны "тонкой ликвидности" рынка и напряженного периода налоговых выплат, говорит главный аналитик Росбанка Евгений Кошелев. При этом на горизонте первой недели августа неоднородное влияние на российскую валюту могут оказать дивидендные выплаты, указывает он. В пятницу российский Минфин объявит объем обязательных покупок иностранной валюты, что усилит влияние дефицита среднесрочного валютного фондирования на спотовый рынок и краткосрочные валютные ставки. По мнению Кошелева, в этой связи пара доллар/рубль может вернуться в интервал 62,5-63 рубля, сохраняя готовность расширить верхние границы в случае возобновления антироссийской риторики.
В текущей макроэкономической ситуации и в условиях сезонного снижения активности инвесторов границы диапазона 61,75-64 рубля за доллар выглядят устойчивыми и вряд ли нарушатся до конца текущей недели, считает финансовый аналитик "БКС Премьер" Александр Тараскин. Он также отмечает возможное негативное влияние на рубль геополитической напряженности, связанной с обсуждением новых санкций, в том числе против российского госдолга.
С конца января наблюдается общий тренд на укрепление доллара относительно всех остальных валют на фоне высоких темпов роста американской экономики и роста доходности госдолга США, рассказывает аналитик УК "Ингосстрах-Инвестиции" Валентин Журба. "Американские активы последнее время выглядели привлекательнее всех остальных, поэтому денежные потоки идут в США, тем самым повышая курс доллара. Одновременно — из-за повышения ставок со стороны ФРС — сокращается долларовая ликвидность в мировой финансовой системе", — отмечает он. В целом это оказывает негативное влияние на большинство развивающихся стран, нарастивших за последние годы долларовую задолженность: деньги из них уходят в первую очередь.
Накануне комитет ФРС предсказуемо не стал повышать базовую процентную ставку, оставив ее на текущем уровне 1,75-2 процента годовых. В релизе Федрезерва указывается, что при определении сроков и размера будущих корректировок ставки будут оцениваться реализованные и ожидаемые экономические условия по максимальной занятости и достижению инфляцией уровня в два процента. При этом в последние месяцы безработица оставалась низкой, инфляция "была близка" к двум процентам, отмечает американский регулятор. Вероятность повышения ставки ФРС на следующем заседании в конце сентября оценивается рынком почти в 90 процентов, еще один подъем прогнозируется в декабре.
По словам Журбы, у России стабильно позитивный счет текущих операций, и основная уязвимость для рубля — это все же западные санкции, точное время расширения которых предсказать невозможно. Тем не менее, они продолжат оказывать негативное влияние на курс национальной валюты, а повышенные цены на нефть не дадут рублю серьезно упасть в ближайший год, подчеркивает аналитик.