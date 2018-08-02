АСВ в рамках реализации имущества Татфондбанка выставило на торги евробонды за 1,457 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов , осуществляющее процедуру конкурсного производства в Татфондбанке , выставило на торги имущество финорганизации — еврооблигации TFB Finance DAC (ISIN XS1512658805) номинальной стоимостью 1 тыс. долларов в количестве 23 904 штук (39,84%). Начальная стоимость лота составляет около 1,457 млрд рублей, следует из сообщения АСВ.

К участию в электронных торгах по этому лоту, которые будут проводиться в форме закрытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене приобретения имущества, допускаются физические и юридические лица, представившие подтверждение, что в соответствии с федеральным законодательством они являются квалифицированными инвесторами.

Торги состоятся 17 сентября на электронной площадке АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан», а повторные торги (если лот не будет реализован) — 6 ноября текущего года со снижением начальной цены на 10%.

Заявки на первичные торги можно подавать с 8 августа, а их прием прекратится за пять календарных дней до даты проведения торгов.

Напомним, Татфондбанк лишился лицензии 3 марта 2017-го и был признан банкротом 11 апреля того же года.

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