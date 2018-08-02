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АСВ в рамках реализации имущества Татфондбанка выставило на торги евробонды за 1,457 млрд рублей
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АСВ в рамках реализации имущества Татфондбанка выставило на торги евробонды за 1,457 млрд рублей 

Банки.ру 13 часов назад
Фото: Реальное время
Агентство по страхованию вкладов, осуществляющее процедуру конкурсного производства в Татфондбанке, выставило на торги имущество финорганизации — еврооблигации TFB Finance DAC (ISIN XS1512658805) номинальной стоимостью 1 тыс. долларов в количестве 23 904 штук (39,84%). Начальная стоимость лота составляет около 1,457 млрд рублей, следует из сообщения АСВ.
К участию в электронных торгах по этому лоту, которые будут проводиться в форме закрытого аукциона с закрытой формой представления предложений по цене приобретения имущества, допускаются физические и юридические лица, представившие подтверждение, что в соответствии с федеральным законодательством они являются квалифицированными инвесторами.
Торги состоятся 17 сентября на электронной площадке АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан», а повторные торги (если лот не будет реализован) — 6 ноября текущего года со снижением начальной цены на 10%.
Заявки на первичные торги можно подавать с 8 августа, а их прием прекратится за пять календарных дней до даты проведения торгов.
Напомним, Татфондбанк лишился лицензии 3 марта 2017-го и был признан банкротом 11 апреля того же года.
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