Рынок акций Саудовской Аравии закрылся падением, Tadawul All Share снизился на 0,43%

Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги четверга падением на фоне негативной динамики со стороны секторов инвестиций в промышленность, нефтепродуктов и финансовых услуг.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share подешевел на 0,43%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Axa cooperative (SE:8250), которые подорожали на 1,36 п. (6,41%), закрывшись на отметке в 22,58. Котировки Trade union (SE:8170) выросли на 1,30 п. (5,81%), завершив торги на уровне 23,68. Бумаги Amana Insurance (SE:8310) выросли в цене на 1,10 п. (5,76%), закрывшись на отметке 20,20.

Лидерами падения стали акции Arabian shield (SE:8070), цена которых упала на 2,46 п. (9,98%), завершив сессию на отметке 22,20. Акции Food products (SE:2100) поднялись на 0,90 п. (5,92%), закрывшись на уровне 14,30, а Bawan (SE:1302) снизились в цене на 0,80 п. (4,91%) и завершили торги на отметке 15,48.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подешевевших бумаг (116) превысило количество закрывшихся в плюсе (54), а котировки 13 акций практически не изменились.

Котировки акций Arabian shield (SE:8070) упали до 52-недельного минимума, упав на 9,98%, 2,46 п., и завершили торги на отметке 22,20. Котировки акций Bawan (SE:1302) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 4,91%, 0,80 п., и завершили торги на отметке 15,48.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,41%, или 0,28, достигнув отметки $67,38 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в октябре снизились на 0,25%, или 0,18, до $72,21 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в декабре подешевели на 0,16%, или 2,00, до отметки $1.225,60 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR снизилась на 0,31% до 4,3596, а котировки USD/SAR повысились на 0,02%, достигнув отметки 3,7508.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,29% до 94,73.