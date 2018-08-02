Экономисты оценили влияние возможных санкций США на рубль

Таким образом, доллар может стоить примерно 73 рубля. Правда произойти это может лишь при худшем сценарии санкций, при котором иностранцам запретят приобретать внутренние суверенные облигации — ОФЗ (облигации федерального займа). «Хотя санкции Конгресса США пока не представляются вероятными из-за летних каникул, риски того, что такие ограничения будут введены позже, остаются», — заявили аналитики Citi Иван Чакаров и Артем Зайгрин в аналитической записке, опубликованной в среду.

"Дополнительный отток капитала, вызванный этим событием, может в конечном счете ослабить рубль", — считают они. В статье Bloomberg также отмечается, что доходность 10-летних ОФЗ выросла примерно на 70 базисных пунктов до 7,73 процента с тех пор, как США реализовали свой последний раунд санкций против России, наложив жесткие санкции против ряда компаний и частных лиц.

"Наихудший сценарий развития событий Citi подразумевает увеличение доходности ОФЗ до 11,9 процента к концу 2019 года, уровень, который не наблюдался со времени падения цен на нефть в 2015 году", — отмечают аналитики. Это как раз и будет свидетельствовать об ослаблении российский национальной валюты.

"Будут ли введены очередные санкции против России со стороны США прогнозировать очень сложно. Скорее всего, до выборов в конгресс США, которые пройдут в ноябре 2018 года, их не будет, — рассказал "Российской газете" Иван Капустянский , ведущий аналитик Forex Optimum. — После во многом это будет зависеть от того, кто пройдет в конгресс".

В условиях, когда ФРС США продолжает проводить умеренно жесткую кредитно-денежную политику запрет на инвестиции в долг РФ западным компаниям и институциональным инвесторам, конечно, крайне негативный сценарий.

На этом фоне распродажи рубля усилятся, особенно если санкции заставят продать уже имеющиеся ОФЗ на руках. Это может поднять ненадолго курс доллара до 73 рублей, но если остальные условия останутся без изменения, например дорогая нефть, то рубль может вернуться ниже 70.