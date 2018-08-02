Санкции обвалят рубль

Новые санкции США обвалят рубль

Рубль может упасть на целых 15 процентов — до 70 рублей за доллар — если США решат ввести санкции против российского госдолга. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Citigroup Inc.

По мнению аналитиков, такой сценарий санкций был бы наихудшим. Эти ограничительные меры предусматривают запрет на владение российскими облигациями федерального займа (ОФЗ).

Сейчас доля участия нерезидентов в ОФЗ составляет 28 процентов. В худшем случае она сократится до нуля. Отток капитала может сильно ударить по рублю.

При этом эксперты подчеркнули, что ближайшее время такие санкции не введут из-за летнего перерыва в работе Конгресса США . Кроме того, американский Минфин предупреждал, что эти меры могут нанести ущерб иностранным инвесторам, которым принадлежит значительная часть рынка госдолга.