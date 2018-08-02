Ещё
Санкции обвалят рубль
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.70
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.40
72.70
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.82
–0.02 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1588
–0.0134
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Новые санкции США обвалят рубль 

Рамблер 22 часа назад
Рубль может упасть на целых 15 процентов — до 70 рублей за доллар — если США решат ввести санкции против российского госдолга. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Citigroup Inc.
По мнению аналитиков, такой сценарий санкций был бы наихудшим. Эти ограничительные меры предусматривают запрет на владение российскими облигациями федерального займа (ОФЗ).
Сейчас доля участия нерезидентов в ОФЗ составляет 28 процентов. В худшем случае она сократится до нуля. Отток капитала может сильно ударить по рублю.
При этом эксперты подчеркнули, что ближайшее время такие санкции не введут из-за летнего перерыва в работе Конгресса США. Кроме того, американский Минфин предупреждал, что эти меры могут нанести ущерб иностранным инвесторам, которым принадлежит значительная часть рынка госдолга.
Ранее аналитики предположили, что российская валюта продолжит дешеветь в сторону 63 рублей за доллар. Позитивно повлиять на рубль может продолжение переговоров президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа. Кроме того, в ближайшие месяцы ожидается рост цен на нефть.
Комментарии183
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Дач больше не будет8
Лукашенко задумал антироссийский шаг286
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение