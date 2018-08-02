Apple не хватило $10 млрд до отметки в триллион долларов капитализации

Стоимость акций за сутки выросла с $190,29 до $201,5, что позволило капитализации Apple вплотную приблизиться к $1 трлн. До сих пор единственной компанией, которой удалось это сделать является удалось китайская нефтегазовая PetroChina.

В 2007 году PetroChina вышла на Шанхайскую фондовую биржу, где за первый день торгов бумаги компании выросли почти втрое — с $2,2 до $5,9 за штуку. Благодаря этому капитализация PetroChina уже в первый день достигла $1,005 трлн, но на следующий день капитализация упала вдвое, а на текущий момент составляет порядка $200 трлн.

На текущий момент в топ-5 публичных компаний мира по размеру капитализации входят Apple ($990 млрд), Amazon ($870 млрд), Alphabet (владелец Google , $853 млрд), Microsoft ($813 млрд) и Facebook ($494,2 млрд).

Накануне Apple отчиталась о финансовых результатах третьего квартала финансового года, по результатам которого выручка выросла на 17% и достигла $53,3 млрд Аналитики полагали, что выручка увеличится на 15% и составит $52,3 млрд