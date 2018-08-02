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Apple не хватило $10 млрд до отметки в триллион долларов капитализации
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Apple не хватило $10 млрд до отметки в триллион долларов капитализации 

RB.ru 23 часа назад
Стоимость акций за сутки выросла с $190,29 до $201,5, что позволило капитализации Apple вплотную приблизиться к $1 трлн. До сих пор единственной компанией, которой удалось это сделать является удалось китайская нефтегазовая PetroChina.
В 2007 году PetroChina вышла на Шанхайскую фондовую биржу, где за первый день торгов бумаги компании выросли почти втрое — с $2,2 до $5,9 за штуку. Благодаря этому капитализация PetroChina уже в первый день достигла $1,005 трлн, но на следующий день капитализация упала вдвое, а на текущий момент составляет порядка $200 трлн.
На текущий момент в топ-5 публичных компаний мира по размеру капитализации входят Apple ($990 млрд), Amazon ($870 млрд), Alphabet (владелец Google, $853 млрд), Microsoft ($813 млрд) и Facebook ($494,2 млрд).
Накануне Apple отчиталась о финансовых результатах третьего квартала финансового года, по результатам которого выручка выросла на 17% и достигла $53,3 млрд Аналитики полагали, что выручка увеличится на 15% и составит $52,3 млрд
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