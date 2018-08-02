Узбекистан упростил иностранцам получение вида на жительство

ТАШКЕНТ, 2 авг — РИА Новости . Иностранные граждане в Узбекистане получили право выступать учредителями предприятий с иностранными инвестициями (ПИИ), им также упростили получение вида на жительство в республике, следует из указа президента страны Шавката Мирзиеева , опубликованного в газете правительства и парламента «Народное слово».

Ранее к ПИИ в Узбекистане относились предприятия, соучредителями которых являлись только иностранные юридические лица с долевым участием не менее 30% от уставного фонда предприятия. По мнению участников рынка, эти требования ограничивали инвестиционную активность иностранных физических лиц в экономике страны. Для ПИИ законодательство дает ряд налоговых льгот и преференций.

"Одобрить предложение об отмене требования по обязательному участию иностранного юридического лица в качестве участника предприятия с иностранными инвестициями", — говорится в тексте документа. Указ снижает минимальный размер доли иностранного инвестора до 15%.

Мирзиеев своим указом также упростил получение вида на жительство в республике для иностранцев и лиц без гражданства. Теперь его могут получить те, кто вложил в республику сумму, составляющую не менее 8,5 тысячи минимальных зарплат (около 200 тысяч долларов), путем покупки жилой недвижимости, а также акций и долей предприятий. В соответствии с документом МВД поручено продумать порядок присвоения статуса «Почетный гражданин» иностранцам, внесшим значительные инвестиции в приоритетные сферы экономики страны.

По данным официальной статистики, в январе-июне 2018 года в республике было создано 963 ПИИ. Лидером по созданию ПИИ в республике в первом полугодии является Россия (193 предприятия), также в тройку входят инвесторы из Турции (150 предприятий) и Китая (138 предприятий).

Ранее Госкомитет по инвестициям Узбекистана сообщал, что объем привлеченных иностранных вложений и кредитов за 2011-2016 годы снизился в 1,7 раза до 1,903 миллиарда долларов. По мнению экспертов, для искоренения негативной динамики нужно существенно доработать нормативно-правовую базу в сфере привлечения инвестиций, продолжить курс на снижение налогов и упрощение системы налогообложения, активизировать пиар-компанию по продвижению имиджа Узбекистана в мире. По итогам 2017 года объем освоенных иностранных инвестиций в экономику Узбекистана вырос в 1,4 раза по сравнению с 2016 годом и превысил 2,4 миллиарда долларов.