В развивающихся странах наблюдается улучшение настроений

Вчера индекс МосБиржи показал отрицательную динамику (-0,25%). Но не будем рисовать ситуацию в минорном духе. На прошлой неделе президент Дональд Трамп сказал, что США и Европейский союз будет работать вместе, чтобы снизить тарифы на промышленные товары. США и Китай пытаются возобновить переговоры, чтобы избежать торговой войны. В связи с этим в развивающихся странах наблюдается улучшение настроений по поводу риска. Как следствие всех этих процессов, индексу МосБиржи удалось в июле остаться на апрельском восходящем тренде и закрепиться выше важной зоны поддержки 2290-2300. А индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets ETF (EEM) за июль продемонстрировал самый сильный рост с января (на 3,5%).

Американские индексы вчера показали отрицательную динамику. ФРС в среду оставила ставку без изменений и дала в целом положительную оценку состояния американской экономики. На главной странице своего последнего заявления по монетарной политике ФРС три раза использовала слова «сильный» и «сильно», характеризуя экономический рост, увеличение числа рабочих мест, затраты домохозяйств и инвестиции в бизнес.

Теперь перейдем к отчетности американских компаний. Убыток Tesla в пересчете на одну акции за период с апреля по июнь составил $4,22, в выручка выросла на 43% до чуть более $4 млрд Скорректированный убыток на акцию составил $3,06, что хуже ожиданий, опрошенных Reuters аналитиков, по которым убыток должен был составить $2,92 на акцию. У Tesla отрицательный денежный поток в прошлом квартале составил $739,5 млн Таким образом, чистый убыток компании составил рекордные $717,5 млн, на фоне наращивания производства электромобилей. Но глава компании Илон Маск пообещал, что в следующих кварталах у компании будет чистый доход. Чистый убыток за прошлый квартал более чем вдвое увеличился по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года и немного подрос по сравнению с предыдущим кварталом. Но отрицательный денежный поток во втором квартале замедлился примерно с $1,1 млрд

В ходе телеконференции Макс сообщил, что, по его ожиданиям, компания станет «по существу, самоокупаемой». Tesla будет использовать средства от продаж для финансирования больших проектов, в том числе новый завод в Китае на $2 млрд и еще один завод в Европе, сообщил Маск. Производство Model 3 дало небольшую положительную маржу прибыли, так как были устранены некоторые дорогостоящие проблемы в системе производства.

Маск также извинился перед двумя аналитиками за свое поведение на прошлой телеконференции, когда он отказался отвечать на их вопросы в связи с их негативными комментариями по поводу финансовых результатов компании. Маск сказал, что тогда работал более 110 часов в неделю и очень устал.

Многое зависит от конъюнктуры на автомобильном рынке. Часть аналитиков ждет в середине следующего года в США рецессию. Международный валютный фонд (МВФ) также предупреждает о возможности наступления рецессии в США в ближайшие три года. В этом случае спрос на электрокары от Маска сильно упадет. Пока же покупатели акций Tesla похожи на избирателей Трампа, факты и доказательства не имеют значения и наличие прибыли не имеет значения. Имеет значение то, что говорит культовый лидер и его стиль жизни.

Apple пока не стала компанией с капитализацией в $1 трлн, но остались «миллиметры». После сильного отчета по прибыли, вышедшего во вторник вечером, акции Apple в среду по итогам торгов выросли на 5,89% до $201,50. Таким образом, капитализация компании дошла почти до $990 млрд Несмотря на сильные показатели Apple, которая является крупнейшей компанией в мире, рынки в среду не смогли показать уверенного роста. Квартальные результаты Tesla, которые вышли в среду после закрытия торгов, вызвали рост акций компании на пост-маркете свыше 9%. Но отсутствие реакции широкого рынка на результаты крупнейших компаний, таких как Facebook и Apple, которые вызвали лишь рост акций этих компаний, но не всего рынка, говорит о том, что рост акций Tesla вряд ли сможет оказать существенное влияние на динамику рынка в четверг.

Сегодня отчеты по прибыли выходят у 48 компаний из индекса S&P 500. Среди экономической статистики в США в четверг будут опубликованы число первичных обращений за пособиями по безработице, июньский показатель по объему фабрично-заводских заказов и пересмотренный июньский показатель по объему заказов на товары длительного пользования. А завтра выйдет главный макроэкономический отчет недели — отчет по рынку труда июль.

График