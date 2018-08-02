Инвесторы не хотят покупать ОФЗ без дисконта 

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Американские биржевые площадки в среду завершили торговую сессию разнонаправленно на фоне отчета Apple и прогнозов Федеральной резервной системы по экономике США.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,1%, закрывшись на отметке 2813,36 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,32%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,46%. Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на четыре базисных пункта — до 3%, что является самым высоким показателем за 10 недель.

Согласно отчету Apple, чистая прибыль компании выросла на 32%, составив $11,5 млрд Выручка за отчетный период увеличилась на 17% до $53,3 млрд, а прибыль на одну акцию составила $2,34. Тем не менее, в текущей ситуации одним из рисков для компании могут стать «торговые войны», развязанные Дональдом Трампом . Самые продаваемые продукты Apple производятся в Китае и пока не облагаются пошлинами, однако обострение торговых споров может привести к введению заградительных тарифов на продукцию из Китая, что, безусловно, негативно может отразиться на операционных показателях Apple.

Так, уже в вчера Администрация США подтвердила планы ввести пошлины в 25% на продукцию из Китая на $200 млрд с планируемых ранее 10%.

ФРС по итогам прошедшего заседания ожидаемо оставила ставку на уровне 1,75-2% годовых и подтвердила приверженность взятому курсу на постепенное повышение процентной ставки. Прогноз регулятора предусматривает еще два повышения ставки в текущем году, три подъема запланированы на 2019 год, и еще один ожидается в 2020 году.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 2,3%, закрывшись на отметке $72,53 на фоне вышедших данных от Минэнерго США, которые показали недельный рост запасов «черного золота» на 3,8 миллиона баррелей. Также негативным фактором послужило закрытие игроками длинных позиций после прошедшей во вторник экспирации фьючерсных контрактов Brent на бирже The ICE Futures Europe.

В настоящий момент локальной поддержкой по Brent выступает отметка $72,20, сопротивления расположены на $73,50 и $74,55.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,26%, закрывшись на отметке 2315,18 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе по-прежнему находятся на отметках 2300 и 2290 пунктов, сопротивления расположены на 2345-2360 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 116000, проход которого грозит снижением к уровню 114000 пунктов. Сопротивления расположены на 117800 и 119000 пунктов.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 63, снизившись на 0,86% по отношению к доллару США. На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 63,15 и 63,60, поддержки расположены на 62,80 и 62,60.