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На торги выставили 100% акций ОАО «Мосстройсертификация»
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На торги выставили 100% акций ОАО «Мосстройсертификация» 

Агентство «Москва» 22 часа назад
Все акции ОАО «Мосстройсертификация» выставлены на торги. Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества Москвы.
«В рамках оптимизации городского портфеля акций 100% акций ОАО «Мосстройсертификация» выставлены на торги в форме открытого аукциона», — говорится в сообщении.
Начальная цена городского пакета акций — 13 млн 630 тыс. руб. ОАО «Мосстройсертификация» зарегистрировано по адресу: г. Москва, ул. Вольная, д. 13.
Основными видами деятельности являются: сертификация строительных материалов, изделий, конструкций, работ, персонала и систем менеджмента; аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий; испытания строительно-монтажных работ. «Мосстройсертификация» арендует нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. Вольная, д. 13, общей площадью 221,7 кв. м (метро «Семеновская» — 980 м)», — добавили в пресс-службе.
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