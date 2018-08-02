На торги выставили 100% акций ОАО «Мосстройсертификация»

Все акции ОАО «Мосстройсертификация» выставлены на торги. Об этом сообщила пресс-служба департамента городского имущества Москвы.

«В рамках оптимизации городского портфеля акций 100% акций ОАО «Мосстройсертификация» выставлены на торги в форме открытого аукциона», — говорится в сообщении.

Начальная цена городского пакета акций — 13 млн 630 тыс. руб. ОАО «Мосстройсертификация» зарегистрировано по адресу: г. Москва, ул. Вольная, д. 13.

Основными видами деятельности являются: сертификация строительных материалов, изделий, конструкций, работ, персонала и систем менеджмента; аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий; испытания строительно-монтажных работ. «Мосстройсертификация» арендует нежилое помещение по адресу: г. Москва, ул. Вольная, д. 13, общей площадью 221,7 кв. м (метро «Семеновская» — 980 м)», — добавили в пресс-службе.