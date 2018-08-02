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Siemens за 9 месяцев 2017-18 фингода увеличил чистую прибыль на 12,3%
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Siemens за 9 месяцев 2017-18 фингода увеличил чистую прибыль на 12,3% 

Прайм 21 час назад
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого промышленного концерна Siemens AG по итогам девяти месяцев 2017-2018 финансового года, закончившегося 30 июня, выросла на 12,3% и составила 5,439 миллиарда евро, сообщается в отчетности компании.
Разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 6,33 евро против 5,71 евро за девять месяцев годом ранее. Прибыль промышленного подразделения компании выросла на 2%, до 2,209 миллиарда долларов, превысив прогноз в 2,18 миллиарда долларов. Выручка при этом снизилась на 0,3% — до 60,437 миллиарда евро.
По итогам третьего квартала финансового года компания зафиксировала прибыль в 1,21 миллиарда евро, что на 14% ниже показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию составила 1,34 евро против 1,63 евро годом ранее. Квартальная выручка снизилась на 3,9% — до 20,473 миллиарда евро.
По итогам финансового года Siemens ожидает базовую прибыль на акцию в диапазоне 7,7-8 долларов.
Концерн Siemens AG, созданный в 1847 году, является одним из мировых лидеров в области производства электротехники, электроники, энергетического оборудования, транспорта, медицинского оборудования и светотехники, а также специализированных услуг в различных областях промышленности, транспорта и связи. Штаб-квартиры компании расположены в Берлине и Мюнхене. Число сотрудников по состоянию на 30 июня 2018 года составляло 376 тысяч человек.
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