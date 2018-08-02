Ещё
Societe Generale во II квартале нарастила чистую прибыль в РФ на 18%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.80
74.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.99
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Societe Generale во II квартале нарастила чистую прибыль в РФ на 18% 

Прайм 21 час назад
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль французской банковской группы Societe Generale от деятельности в России по итогам второго квартала 2018 года составила 46 миллионов евро против прибыли в 39 миллионов евро в апреле-июне прошлого года, сообщила финансовая организация. Таким образом, рост показателя составил 18%.
Объем непогашенных кредитов без учета валютных колебаний вырос на 12,5% по сравнению с показателем годичной давности. Чистая прибыль от банковской деятельности в стране в годовом выражении поднялась на 9,1%, а операционные расходы выросли на 3,5%.
Чистая прибыль группы Societe Generale по итогам первого полугодия составила 2 миллиарда евро, увеличившись на 11,1% в годовом выражении. Прибыль от банковской деятельности увеличилась на 9,2% — до 12,748 миллиарда евро. Операционная прибыль выросла на 30% — до 3,238 миллиарда евро.
Чистая прибыль группы во втором квартале составила 1,156 миллиарда евро, увеличившись на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Прибыль от банковской деятельности увеличилась на 24,1% и составила 6,454 миллиарда евро. Операционная прибыль за второй квартал составила 1,881 миллиарда евро, увеличившись на 46% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
"Группа Societe Generale показала высокие результаты и рост доходности во втором квартале 2018 благодаря хорошей работе всех подразделений, строгому контролю над расходами и рисками", — приводятся в релизе слова генерального директора Societe Generale Фредерика Удэа (Frederic Oudea).
Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности компании входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. В России у группы работают три банка — универсальный Росбанк, ипотечный "ДельтаКредит", розничный «Русфинанс банк», а также страховая и лизинговая компании.
Прайм: последние новости
ОБЗОР - Ситуация с урожаем и экспортом зерна из РФ: соберем меньше, продадим дороже Ставки Центробанков останутся низкими АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Трансфин-М" на уровне "А-(RU)", прогноз развивающийся
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг286
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение