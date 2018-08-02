Societe Generale во II квартале нарастила чистую прибыль в РФ на 18%

МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль французской банковской группы Societe Generale от деятельности в России по итогам второго квартала 2018 года составила 46 миллионов евро против прибыли в 39 миллионов евро в апреле-июне прошлого года, сообщила финансовая организация. Таким образом, рост показателя составил 18%.

Объем непогашенных кредитов без учета валютных колебаний вырос на 12,5% по сравнению с показателем годичной давности. Чистая прибыль от банковской деятельности в стране в годовом выражении поднялась на 9,1%, а операционные расходы выросли на 3,5%.

Чистая прибыль группы Societe Generale по итогам первого полугодия составила 2 миллиарда евро, увеличившись на 11,1% в годовом выражении. Прибыль от банковской деятельности увеличилась на 9,2% — до 12,748 миллиарда евро. Операционная прибыль выросла на 30% — до 3,238 миллиарда евро.

Чистая прибыль группы во втором квартале составила 1,156 миллиарда евро, увеличившись на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Прибыль от банковской деятельности увеличилась на 24,1% и составила 6,454 миллиарда евро. Операционная прибыль за второй квартал составила 1,881 миллиарда евро, увеличившись на 46% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

"Группа Societe Generale показала высокие результаты и рост доходности во втором квартале 2018 благодаря хорошей работе всех подразделений, строгому контролю над расходами и рисками", — приводятся в релизе слова генерального директора Societe Generale Фредерика Удэа (Frederic Oudea).