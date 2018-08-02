Продажи Prada увеличились на 9%

Компания Prada Group, в которую входят Prada и Miu Miu, опубликовала финансовый отчет за первое полугодие 2018 года. По данным отчета, продажи Prada увеличились на 9%, составив €1,5 миллиардов. Для сравнения за аналогичный период прошлого года они выросли на 3%. Прибыль увеличилась на 11%, достигнув €106 миллионов. Как указано в отчете, такие показатели были достигнуты благодаря торговле на азиатском рынке (там продажи выросли на 14%), выпуску кроссовок и линии ready-to-wear. В отчете также сообщается, что продажи Miu Miu выросли на 8%.

Ранее финансовый отчет предоставил конгломерат Kering.