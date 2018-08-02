Потребительские кредиты стали расти быстрее зарплат и сбережений 

В Минэкономразвития сообщили, что потребительские кредиты населению растут быстрее зарплат и сбережений.
Как пишут «Ведомости», в июне потребительские кредиты выросли на 15,9% в годовом выражении, а с устранением сезонности — более чем на 20%. Вместе с тем рост реальных зарплат в это же время замедлился до 7,2%, а вкладов граждан в банках — до 7,1%.
По данным Центробанка, за первое полугодие 2018 года портфель кредитов населению увеличился на 1,1 триллиона рублей — до 13,3 триллиона. В Сбербанке и ВТБ заметили увеличивающийся спрос населения на потребительские кредиты. Компании, в отличие от граждан, предпочитают сберегать: в июне они увеличили вклады в банках на 8,3% в годовом выражении.
Главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова сказала, что розничное кредитование восстанавливается быстрее корпоративного, поскольку два-три года назад население активно сокращало свою задолженность перед банками, а теперь — при низких ставках и более-менее стабильных зарплатах — стало её наращивать. Свою лепту в эту ситуацию вносят и антироссийские санкции: компании остерегаются брать кредиты, потому что их трудно будет возвращать в случае попадания в санкционный список.
Ранее министр экономического развития Максим Орешкин с сожалением отметил, что текущих условиях банкам выгоднее кредитовать население, чем бизнес. Его министерство предлагает ЦБ сделать займы компаниям более выгодными для банков по сравнению с потребительскими.