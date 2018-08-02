Ещё
Торговый вопрос портит настроения
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.70
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.00
72.00
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.99
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Торговый вопрос портит настроения 

Прайм 21 час назад
Фото: Прайм
Внешний фон на открытии торгов четверга складывается умерено негативный. Цены на нефть немного растут после падения накануне. Сигналы с мировых площадок в основном пессимистичны.
Внешние факторы
Торги на фондовых рынках США в среду закрылись ростом высокотехнологичного Nasdaq примерно на 0,5% благодаря сильным квартальным результатам Apple. Индексы S&P500 и Dow Jones, однако, потеряли 0,1-0,3% ввиду опасений относительно усиления торгового противостояния. ФРС при этом ожидаемо оставила процентные ставки без изменений, сохранив курс на их постепенное увеличение. На рынке ждут, что в следующий раз повышение ставок состоится в сентябре и в целом нейтрально отреагировали на решение центробанка.
Фьючерс на индекс S&P500 с утра теряет около 0,1%.
Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 0,5%.
На торгах в Азии наблюдается негативная динамика. Японский индекс Nikkei 225 потерял около 1,2%. На биржах Китая также преобладают продажи. Инвесторы опасаются предупреждения администрации Трампа о возможном введении 25-процентных пошлин на импорт товаров из КНР в объеме 200 млрд долларов.
Нефтяные котировки с утра прибавляют порядка 0,2% после снижения накануне. Давление на цены в среду оказали данные о неожиданном увеличении запасов нефти в США на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей. Добыча нефти при этом снизилась с рекордных 11 млн барр в день до 10,9 млн барр в день. Нефтяной рынок, однако, охватили коррекционные настроения — инвесторы фиксировали прибыль, опасаясь увеличения мирового предложения.
В четверг макроэкономической статистики стоит выделить индекс цен производителей еврозоны в июне (12.00 мск), ключевую ставку Банка Англии (14.00 мск), выступление главы Банка Англии (14.30 мск), недельное количество обращений за пособиями по безработице в США (15.30 мск), заказы в обрабатывающей промышленности США в июне (17.00 мск). Сезон квартальных отчетностей продолжат AXA, Barclays, BMW, Metro, Societe Generale и другие.
Техническая картина и прогноз
Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов среды показали отрицательную динамику, но смогли устоять выше средних полос Боллинжера дневных графиков (2310 и 1160 пунктов соответственно). С технической точки зрения перед индикаторами по-прежнему открыта дорога к движению в район недавних максимумов, расположенных у 2380 и 1200 пунктов соответственно.
График
Рубль в среду продолжил ослабление против доллара и евро, оказавшись под давлением нефтяных цен. Пара доллар/рубль поднялась выше 63 руб. Евро завершил день чуть выше 73,5 руб. Российская валюта в целом продолжает среднесрочное боковое движение и вернулась к ослаблению после попыток роста на прошлой неделе.
На российском фондовом рынке в первой половине дня не исключены умеренные продажи под воздействием негативного внешнего фона. Цены на нефть с утра, однако, приостановили падение, что сдержит «медведей» от более активных продаж. Важным для индексов по итогам четверга будет закрепление выше преодоленных накануне поддержек. Рубль может немного укрепиться против доллара и евро в рамках коррекции, но в целом остается в «боковике».
Прайм: последние новости
ОБЗОР - Ситуация с урожаем и экспортом зерна из РФ: соберем меньше, продадим дороже Ставки Центробанков останутся низкими АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Трансфин-М" на уровне "А-(RU)", прогноз развивающийся
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг286
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение