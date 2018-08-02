События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 августа

МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 2 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Прогноз

Япония — Сальдо торгового баланса (июнь)

0,725 млрд австрал. долл

1,873 млрд австрал. долл (факт)

Япония — Выступление заместителя главы Банка Японии /BoJ/ Масаёши Амамия

Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)

0,040%

0,130% (факт)

10:00 Испания — Изменение количества безработных

-90 тыс.

-87,6 тыс.

11:30 Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (июль)

11:40 Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций

1,308%

14:00 Великобритания — Отчет Банка Англии по инфляции

14:00 Великобритания — Проголосовавших в MPC за снижение ставки Банка Англии (август)

14:00 Великобритания — Проголосовавших в MPC за повышение ставки Банка Англии (август)

14:00 Великобритания — Проголосовавших в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (август)

14:00 Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (август)

435 млрд ф.ст.

435 млрд ф.ст.

14:00 Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (август)

0,75%

14:30 Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни

15:30 США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице

217 тыс.

220 тыс.

17:00 США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м)

17:00 США — Объём промышленных заказов (м/м) (июнь)

Российские события

Когда

Где и что Предыдущее значение

Факт.

Московская Биржа — данные по обороту торгов за июль

VEON Ltd — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018

10:30 мск (08:30 GMT)

VEON Ltd — телеконференция менеджмента

Ростелеком — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018 и телеконференция менеджмента

Ferrexpo — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018

11:00 мск (09:00 GMT)

Ferrexpo — телеконференция менеджмента

ММК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018

15:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)

ММК — телеконференция менеджмента

EPAM Systems — финансовые результаты по US GAAP за 2кв2018 и телеконференция менеджмента

457,9 млрд долл (на 20.07)

Ленэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2018

Банк Санкт-Петербург — Наблюдательный Совет (вопрос buy back)