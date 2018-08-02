События в сфере макроэкономики и бизнеса 2 августа 

МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 2 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Прогноз
Япония — Сальдо торгового баланса (июнь)
0,725 млрд австрал. долл
1,873 млрд австрал. долл (факт)
Япония — Выступление заместителя главы Банка Японии /BoJ/ Масаёши Амамия
Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB)
0,040%
0,130% (факт)
10:00 Испания — Изменение количества безработных
-90 тыс.
-87,6 тыс.
11:30 Великобритания — Индекс деловой активности в строительном секторе (июль)
11:40 Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
1,308%
14:00 Великобритания — Отчет Банка Англии по инфляции
14:00 Великобритания — Проголосовавших в MPC за снижение ставки Банка Англии (август)
14:00 Великобритания — Проголосовавших в MPC за повышение ставки Банка Англии (август)
14:00 Великобритания — Проголосовавших в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (август)
14:00 Великобритания — Общий объём программы QE Банка Англии (август)
435 млрд ф.ст.
435 млрд ф.ст.
14:00 Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (август)
0,75%
14:30 Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
15:30 США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
217 тыс.
220 тыс.
17:00 США — Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м)
17:00 США — Объём промышленных заказов (м/м) (июнь)
Российские события
Когда
Где и что Предыдущее значение
Факт.
Московская Биржа — данные по обороту торгов за июль
VEON Ltd — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018
10:30 мск (08:30 GMT)
VEON Ltd — телеконференция менеджмента
Ростелеком — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018 и телеконференция менеджмента
Ferrexpo — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2018
11:00 мск (09:00 GMT)
Ferrexpo — телеконференция менеджмента
ММК — финансовая отчетность по МСФО за 2кв2018
15:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)
ММК — телеконференция менеджмента
EPAM Systems — финансовые результаты по US GAAP за 2кв2018 и телеконференция менеджмента
16:00 мск ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 27.07)
457,9 млрд долл (на 20.07)
Ленэнерго — финансовая отчетность по РСБУ за 2кв2018
Банк Санкт-Петербург — Наблюдательный Совет (вопрос buy back)