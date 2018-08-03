«Аэрофлот»: прогнозная цена на 12 месяцев — 132 руб за одну акцию

Ввиду неблагоприятной конъюнктуры Аэрофлот испытывает давление на доходность и уровни рентабельности, в результате чего котировки бумаг компании в последнее время опустились до 115–130 руб. /акц. по сравнению с историческим максимумом в 200–220 руб. /акц. Аэрофлот вполне может показать слабые финансовые результаты и в 3к18, главном периоде года, приносящем самую большую прибыль.

Мы ожидаем публикации отчетности за 3к18 по РСБУ, которая служит ориентиром для результатов по МСФО и может дать сигнал для покупки акций в преддверии первого возможного разворота динамики показателей в 4к18. В случае реализации Аэрофлотом более амбициозной стратегии, которая пока не учтена в нашей модели компании, фактические показатели могут превысить прогнозы.

Ранее мы пересматривали рейтинг компании, а теперь устанавливаем прогнозную цену на 12 месяцев в 132 руб. за одну акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность в 18% (с учетом дивидендной доходности в 4%) и рекомендацию Держать.