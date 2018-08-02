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Земля с аварийными домами: Сергей Бренев оштрафован за нарушения на торгах
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Земля с аварийными домами: Сергей Бренев оштрафован за нарушения на торгах 

АиФ-Оренбург 21 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Начальник департамента градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга Сергей Бренев оштрафован на 12 тысяч рублей за нарушения при проведении торгов.
Департамент на Интернет-портале torgi.gov.ru разместил информацию о торгах по продаже земельных участков, на которых расположены аварийные дома, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. Обязательными условиями заключения договоров были ограждение зданий в течение 10 дней в целях безопасности и снос опасных строений самими победителями конкурса. Эти требования незаконны, они нарушают права участников торгов.
В адрес главы г. Оренбурга было направлено представление, а в отношении начальника департамента градостроительства возбуждены 4 административных дела. УФАС по Оренбургской области назначило чиновнику штрафы. Постановления по данным делам в законную силу не вступили.
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