Земля с аварийными домами: Сергей Бренев оштрафован за нарушения на торгах

Начальник департамента градостроительства и земельных отношений администрации Оренбурга Сергей Бренев оштрафован на 12 тысяч рублей за нарушения при проведении торгов.

Департамент на Интернет-портале torgi.gov.ru разместил информацию о торгах по продаже земельных участков, на которых расположены аварийные дома, сообщает пресс-служба облпрокуратуры. Обязательными условиями заключения договоров были ограждение зданий в течение 10 дней в целях безопасности и снос опасных строений самими победителями конкурса. Эти требования незаконны, они нарушают права участников торгов.