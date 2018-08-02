Чистая прибыль группы LSE за I полугодие выросла в 1,6 раза

МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Британская биржевая группа London Stock Exchange Group plc. (LSE), являющаяся оператором Лондонской фондовой биржи, по итогам первого полугодия 2018 года нарастила чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, в 1,6 раза, до 246 миллионов фунтов стерлингов (322,5 миллиона евро), сообщается в отчетности группы.

Разводненная прибыль на акцию составила 0,7 фунта (0,9 доллара) против 0,49 фунта (0,6 доллара) годом ранее. За указанный период группа увеличила операционную прибыль на 29% в годовом выражении — до 393 миллионов фунтов стерлингов (515,3 миллиона долларов). Выручка LSE увеличилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 953 миллиона фунтов стерлингов (1,25 миллиарда долларов).

"Группа продемонстрировала высокие финансовые показатели в первом полугодии с ростом доходов всех подразделений бизнеса на фоне инвестиций в рост выручки и повышение эффективности работы. Мы по-прежнему занимаем хорошую позицию в текущей макроэкономической обстановке и нацелены на достижение своих финансовых целей на 2019 год", — говорится в сообщении компании.

London Stock Exchange Group plc — ведущая диверсифицированная биржевая группа в Европе, оператор биржи Лондона и Милана. Основана в 2007 году, штаб-квартира базируется в Лондоне.