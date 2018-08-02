Ещё
Рисковые настроения продолжили ухудшаться
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.70
Прогноз
06.08 – 13.08
$
62.00
72.00
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.99
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Рисковые настроения продолжили ухудшаться 

Прайм 20 часов назад
Рисковые настроения продолжили ухудшаться в ходе сегодняшней сессий в Азии. Угроза для рынков исходит от обострившейся полемики между США и Китаем относительно торговых ограничений и тарифов. Американская сторона настаивает на либерализации торговых условий китайской стороной, в противном случае предлагает повысить тарифные ставки (с 10% до 25%) на импортируемые из Поднебесной товары общей стоимостью $200 млрд Отчетные сроки продлены с конца августа на начало сентября, поэтому пока ход переговоров остается без комментариев.
Угроза торговых конфликтов пока не обеспокоила ФРС. Вчера американский регулятор сохранил ключевую ставку и ориентиры — повышение в сентябре — без изменений. Однако, по мнению американских экономистов SG, в случае полноценного переноса тарифов на внутренние цены, потребительская инфляция может ускориться на 1.1 пп до 3.4% (с текущих 2.3%). На этом фоне текущее укрепление доллара США (DXY 94.65, +0.15%) пока не вызывает возражений у рынка, но уже к сентябрю на карте рисков могут появиться новые обстоятельства.
Банк Японии в ходе сегодняшних торгов вмешался в распродажу 10-летних госбумаг. Двумя днями ранее, во вторник, регулятор заявил о расширении границ «приемлемых» колебаний с —/+0.1% до —/+0.2%, в ответ на что игроки начали тестировать толерантность монетарных властей к более высоким доходностям. Около отметки 0.15% терпение Банка Японии было исчерпано, однако по мере развития коррекции вливание ликвидности через выкуп активов продолжит сокращаться, что может стать дополнительным фактором давления на ставки в регионе.
Прайм: последние новости
ОБЗОР - Ситуация с урожаем и экспортом зерна из РФ: соберем меньше, продадим дороже Ставки Центробанков останутся низкими АКРА подтвердило кредитный рейтинг "Трансфин-М" на уровне "А-(RU)", прогноз развивающийся
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Дач больше не будет8
Лукашенко задумал антироссийский шаг286
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение