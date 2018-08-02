Рисковые настроения продолжили ухудшаться

Рисковые настроения продолжили ухудшаться в ходе сегодняшней сессий в Азии. Угроза для рынков исходит от обострившейся полемики между США и Китаем относительно торговых ограничений и тарифов. Американская сторона настаивает на либерализации торговых условий китайской стороной, в противном случае предлагает повысить тарифные ставки (с 10% до 25%) на импортируемые из Поднебесной товары общей стоимостью $200 млрд Отчетные сроки продлены с конца августа на начало сентября, поэтому пока ход переговоров остается без комментариев.

Угроза торговых конфликтов пока не обеспокоила ФРС . Вчера американский регулятор сохранил ключевую ставку и ориентиры — повышение в сентябре — без изменений. Однако, по мнению американских экономистов SG, в случае полноценного переноса тарифов на внутренние цены, потребительская инфляция может ускориться на 1.1 пп до 3.4% (с текущих 2.3%). На этом фоне текущее укрепление доллара США (DXY 94.65, +0.15%) пока не вызывает возражений у рынка, но уже к сентябрю на карте рисков могут появиться новые обстоятельства.

Банк Японии в ходе сегодняшних торгов вмешался в распродажу 10-летних госбумаг. Двумя днями ранее, во вторник, регулятор заявил о расширении границ «приемлемых» колебаний с —/+0.1% до —/+0.2%, в ответ на что игроки начали тестировать толерантность монетарных властей к более высоким доходностям. Около отметки 0.15% терпение Банка Японии было исчерпано, однако по мере развития коррекции вливание ликвидности через выкуп активов продолжит сокращаться, что может стать дополнительным фактором давления на ставки в регионе.