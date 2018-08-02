Ещё
Ясеневцев приглашают присоединиться к городской акции «Семья помогает семье: Готовимся к школе!»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
30.07 – 06.08
$
62.91
73.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

Ясеневцев приглашают присоединиться к городской акции «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» 

Ясенево 21 час назад
Фото: Ясенево
23 августа в Москве стартует общегородская благотворительная акция. Она продлится по 31 августа.
В рамках акции будет организован сбор канцелярских товаров, школьно-письменных принадлежностей и детской одежды (можно не новой, но в хорошем состоянии).
В районе Ясенево акция «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» пройдет на базе ТСЦО «Ясенево» по адресу: Голубинская ул., д. 32, к. 2 (здесь будет работать стационарный пункт приема благотворительной помощи).
Передвижной пункт по сбору благотворительной помощи от жителей района Ясенево будет работать 28 и 29 августа с 10.00 до 17.00 по адресу: Новоясеневский пр-т, д. 30, с.1 (площадка у метро Ясенево).
По всем вопросам вы можете обращаться по телефонам: ТСЦО «Ясенево» 8 (495) 421-82-33; управа района Ясенево 8 (495) 423-56-96.
Приглашаем жителей района принять участие в благотворительной акции.
Ясенево: последние новости
Владельцы социальных карт москвича смогут оплатить услуги без комиссии на портале Мэра Вчера из-за припаркованных машин, пожарные не успели спасти мужчину из горящей квартиры Пункт раздельного сбора отходов в экоцентре «Битцевский лес» начнет работать 1 августа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение