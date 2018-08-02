Ясеневцев приглашают присоединиться к городской акции «Семья помогает семье: Готовимся к школе!»

23 августа в Москве стартует общегородская благотворительная акция. Она продлится по 31 августа.

В рамках акции будет организован сбор канцелярских товаров, школьно-письменных принадлежностей и детской одежды (можно не новой, но в хорошем состоянии).

В районе Ясенево акция «Семья помогает семье: Готовимся к школе!» пройдет на базе ТСЦО «Ясенево» по адресу: Голубинская ул., д. 32, к. 2 (здесь будет работать стационарный пункт приема благотворительной помощи).

Передвижной пункт по сбору благотворительной помощи от жителей района Ясенево будет работать 28 и 29 августа с 10.00 до 17.00 по адресу: Новоясеневский пр-т, д. 30, с.1 (площадка у метро Ясенево).

По всем вопросам вы можете обращаться по телефонам: ТСЦО «Ясенево» 8 (495) 421-82-33; управа района Ясенево 8 (495) 423-56-96.

Приглашаем жителей района принять участие в благотворительной акции.