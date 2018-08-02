Volvo в этом году незначительно снизила продажи легковых машин в России

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости . Продажи легковых машин Volvo на российском рынке в январе-июле составили 3,628 тысячи штук, что на 0,4% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из сообщения компании.

"На российском рынке с начала года было реализовано 3,628 тысячи автомобилей Volvo. Наибольшим спросом продолжают пользоваться кроссоверы XC90 и XC60, продажи которых за июль составили 157 и 130 штук соответственно. Популярным становится и новинка этого лета — компактный кроссовер XC40: в июле было продано 120 автомобилей", — отмечает компания.

По данным АЕБ, за аналогичный период прошлого года компания продала в России 3,642 тысячи машин.

Мировые продажи компании за первые семь месяцев 2018 года выросли на 14,5% в годовом выражении и составили 368,57 тысячи автомобилей. «Уверенная динамика роста в июле последовала за рекордным объёмом продаж в первой половине этого года — в перспективе это сможет привести компанию к рекордным годовым показателям», — говорится в сообщении.