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Bloomberg узнал о возможной причине будущего падения рубля
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Bloomberg узнал о возможной причине будущего падения рубля 

Газета.Ru 20 часов назад
Фото: Газета.Ru
Эксперты из Citi ожидают падения рубля на 15% при возможном введении США санкций против госдолга России. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Citigroup.
"Хотя пока что какие-либо санкции конгресса США не кажутся вероятными из-за летнего перерыва, риски, что такие ограничения будут введены позднее, остаются", — заявили аналитики.
Они также отметили, что дополнительный отток капитала, вызванный данным событием, может в конечном счете ослабить рубль.
Ранее вице-премьер правительства Юрий Борисов сообщил о пользе от снижения курса рубля.
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