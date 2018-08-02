Сопоставимые продажи Metro в РФ за 9 месяцев 2017-2018 фингода упали на 7%

МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Ритейлер Metro AG за 9 месяцев 2017-2018 финансового года (завершились 30 июня) зафиксировал снижение на 7% сопоставимых продаж в России, где его представляет Metro Wholesale (бывший Metro Cash & Carry), говорится в сообщении компании.

Общий объем продаж Metro Wholesale в России за отчетный период снизился на 16,4% — до 2,21 миллиарда евро. За третий квартал показатель снизился на 19,5% — до 676 миллионов евро.

Показатель EBITDA Metro Wholesale в России за три квартала составил 214 миллионов евро, что на 23% ниже показателя годичной давности. Показатель EBITDA Metro Wholesale в России в третьем квартале текущего финансового года снизился на 16,5% в годовом выражении — до 71 миллиона евро.

Прибыль ритейлера по итогам первых трех кварталов 2017-2018 финансового года снизилась на 0,7% в годовом выражении — до 238 миллионов евро. Выручка опустилась на 1,4% — до 27,557 миллиарда евро. По итогам третьего квартала ритейлер снизил прибыль на 24% — до 57 миллионов евро. Выручка сократилась на 3,7% — до 8,996 миллиарда евро.

"Россия была и останется важным рынком для Metro. Принятые меры уже начали оказывать влияние на продажи и прибыль", — приводятся в сообщении слова председателя правления Metro AG Олафа Коха (Olaf Koch).

Metro подтвердило свой прогноз о том, что продажи компании в 2017-2018 финансовом году вырастут менее чем на 0,5%. При этом в России динамика продаж будет значительно ниже прошлого года.

В 2016 году немецкая Metro AG решила разделить бизнес на две публичные компании. В итоге Metro AG сменила название на Ceconomy AG и занялась продажей электроники, а продуктовый бизнес ритейлера был выделен в отдельную публичную компанию под названием Metro.