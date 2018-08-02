Объявлены цены на новый Mercedes-AMG C63

Если у вас на счету имеется 87 200 долларов, у нас есть для вас новости. Вы можете себе позволить новый Mercedes-AMG C63. А если у вас есть 87 199 долларов, то вы не сможете его себе позволить. Ничего личного, только бизнес. Правда, это цена за базовый C63. За отличный автомобиль, который разгоняется до сотни за 4,1 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на 250 км/ч. За эти деньги вы получаете 18-дюймовые литые диски, спортивный выхлоп, светодиодные передние фары и интерьер с кучей дисплеев. У C63 S добавляется мощности (503 л.с. вместо 463), более крутые сидения, большие диски и девятиступенчатый трекшн-контроль. И это самые важные из всех дополнений в S-версии. Она стоит 98 990 долларов, разгоняется до сотни за 4 секунды, а максималку отодвинули до 290 км/ч. А если вы не хотите седан, выбирайте купе. Или универсал. За первый просят 90 200 долларов и 101 990 за версию S. За второй — 88 725 долларов и 100 560 за S. Кабриолет самый дорогой — 95 220 долларов за обычный и 107 000 долларов за S. Для сравнения, M4 стоит от 79 000 долларов. Что выберете?