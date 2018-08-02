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Совокупный доход портфеля корпоративных бондов существенно опережает доход портфеля ОФЗ
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Совокупный доход портфеля корпоративных бондов существенно опережает доход портфеля ОФЗ 

Прайм 19 часов назад
С начала года совокупный доход от владения рыночным портфелем ОФЗ составил 2,78%, что эквивалентно 4,77% в годовом выражении. Аналогичные показатели для портфеля корпоративных рублевых бумаг лучше — 5% за 7 мес. 2018 г. и 8,57% в годовом выражении. В июле доход портфеля ОФЗ оказался положительным и составил 0,38% против убытка в размере 0,8% в июне, тогда как доход корпоративного портфеля составил 0,6% в июле и 0,34% в июне. Впрочем, в июньском убытке нет ничего удивительного, учитывая отток средств нерезидентов в том месяце в размере 141 млрд руб., что стало максимальным месячным оттоком с момента либерализации рынка в 2012 г., к тому же вывод средств с российского рынка продолжался уже третий месяц подряд. Доходность портфеля ОФЗ в июле выросла на 7 б.п. до 7,5% после роста на 34 б.п. в июне, тогда как доходность корпоративного портфеля росла гораздо меньшими темпами — на 4 б.п. в июле и 13 б.п. в июне, что в целом объясняется полным отсутствием иностранных инвесторов в качестве держателей корпоративных бумаг.
С начала года доходность портфеля ОФЗ выросла почти на 40 б.п., а в корпоративном сегменте показатель примерно на столько же снизился. В июле мы наблюдали некоторое восстановление интереса иностранных инвесторов к ОФЗ, и в ближайшее время приток средств нерезидентов может продолжиться благодаря высоким реальным доходностям рублевых госбумаг по сравнению с локальными облигациями других ЕМ. Санкционная риторика в период каникул в Сенате может затихнуть, однако риск введения новых санкций против РФ осенью сохраняется.
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