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Мосбиржа перевела акции «Мегафона» во второй котировальный список
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Мосбиржа перевела акции «Мегафона» во второй котировальный список 

Rambler News Service 19 часов назад
Мосбиржа перевела акции «Мегафона» из котировального списка первого уровня в список второго уровня, следует из сообщения компании.
Из котировального списка первого уровня исключены и включены в котировальный список второго уровня обыкновенные акции компании номинальной стоимостью по 10 копеек каждая. Дата вступления изменений в силу — 3 августа, указано в сообщении.
В котировальный список первого уровня входят бумаги наиболее крупных и устойчивых компаний. Пенсионные фонды и страховые компании имеют право покупать бумаги только из котировального списка первого уровня. К списку второго уровня также относят бумаги крупных компаний, но которые по некоторым параметрам не соответствуют требованиям первого списка.
Ранее совет директоров «Мегафона» одобрил решение о делистинге ГДР с Лондонской фондовой биржи и принял решение одобрить программу приобретения акций и ГДР компании его дочерней структурой MegaFon Investments Cyprus Limited. Делистинг с Лондонской биржи планируется осуществить после программы приобретения размещенных обыкновенных акций и ГДР компании, в рамках которой планируется приобрести 20,8% всех выпущенных и размещенных акций. Исполнительный директор «Мегафона» Геворк Вермишян сообщил, что при цене предложения в $9,75 за обыкновенную акцию и ГДР сумма тендерного предложения при стопроцентной явке, при стопроцентном удовлетворении всех заявок составит $1,25 млрд, что по текущему курсу составляет 77 млрд рублей.
Делистинг планируется провести в III-IV кварталах этого года.
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