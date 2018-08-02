Мосбиржа перевела акции «Мегафона» во второй котировальный список

Мосбиржа перевела акции «Мегафона» из котировального списка первого уровня в список второго уровня, следует из сообщения компании.

Из котировального списка первого уровня исключены и включены в котировальный список второго уровня обыкновенные акции компании номинальной стоимостью по 10 копеек каждая. Дата вступления изменений в силу — 3 августа, указано в сообщении.

В котировальный список первого уровня входят бумаги наиболее крупных и устойчивых компаний. Пенсионные фонды и страховые компании имеют право покупать бумаги только из котировального списка первого уровня. К списку второго уровня также относят бумаги крупных компаний, но которые по некоторым параметрам не соответствуют требованиям первого списка.

Ранее совет директоров «Мегафона» одобрил решение о делистинге ГДР с Лондонской фондовой биржи и принял решение одобрить программу приобретения акций и ГДР компании его дочерней структурой MegaFon Investments Cyprus Limited. Делистинг с Лондонской биржи планируется осуществить после программы приобретения размещенных обыкновенных акций и ГДР компании, в рамках которой планируется приобрести 20,8% всех выпущенных и размещенных акций. Исполнительный директор «Мегафона» Геворк Вермишян сообщил, что при цене предложения в $9,75 за обыкновенную акцию и ГДР сумма тендерного предложения при стопроцентной явке, при стопроцентном удовлетворении всех заявок составит $1,25 млрд, что по текущему курсу составляет 77 млрд рублей.

Делистинг планируется провести в III-IV кварталах этого года.