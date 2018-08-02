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«КамАЗ» подтвердил планы по росту продаж в 2018 году несмотря на приостановку производства
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«КамАЗ» подтвердил планы по росту продаж в 2018 году несмотря на приостановку производства 

Rambler News Service 19 часов назад
«КамАЗ» планирует реализовать по итогам 2018 года 43,1 тыс. грузовых автомобилей, что на 13% выше показателя 2017 года, сообщил генеральный директора «КамАЗа» Сергей Когогин перед корпоративным отпуском на предприятии, который пройдет с 6 до 20 августа.
«Есть трудности с колебанием спроса. Но за счет принимаемых мер по повышению эффективности бизнеса, снижению издержек, выводу на рынок автомобилей нового модельного ряда, по итогам всего года «КамАЗ» планирует выполнить бизнес-план и реализовать 43,1 тыс. грузовиков, обеспечив рост по сравнению с прошлым годом на 13%», — сказал Когогин в ходе обращения к работникам компании перед каникулами.
Также он сообщил, что группа «КамАЗ» планирует до конца августа поставить в Москву первые 15 электробусов в рамках тендера на 100 электробусов.
«Уверен, что вторая половина года станет для «КамАЗа» еще более успешной, чем путь, уже пройденный в этом году», — сказал он и напомнил, что за первую половину текущего года завод выпустил более 18 тыс. автомобилей и машинокомплектов, что на 9% выше показателя прошлого года.
Ранее сообщалось, что совет директоров завода в конце 2017 года утвердил бизнес-план предприятия на 2018 год. Компания рассчитывает продать 43,1 тыс. автомобилей, из них 37 тыс. штук на российском рынке. Завод рассчитывает на чистую прибыль по итогам 2018 года в 1,59 млрд руб. и выручку на уровне 171,3 млрд руб.
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