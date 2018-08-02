Не в пользу рубля в ближайшее время может сыграть конверсия дивидендных выплат

Доллар США укрепил свои позиции в паре с основными валютами накануне, в соответствии с нашими ожиданиями. В вечерние часы были подведены итоги двухдневного заседания ФРС . Американский регулятор ожидаемо сохранил базовую ставку в диапазоне 1.75-2%. В своем пресс-релизе ФРС отмечает сильный рост экономической активности, дальнейшее улучшение ситуации на рынке труда и сбалансированность экономических рисков.

Стоит отметить, что заявление регулятора не содержало в себе новых, дополнительных сигналов относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Тем не менее, тот факт, что ФРС акцентирует внимание на сильных данных по экономике, и не упоминает при этом риски, связанные с неопределенностью в торговле, повышает уверенность рынка в двух повышениях ключевой ставки по 0.25 пп до конца текущего года. По нашим оценкам ФРС повысит ставку на сентябрьском и декабрьском заседаниях, и еще трижды в 2019г.

Сегодня участников рынка могут заинтересовать выходящие данные по объему промышленных заказов и заказов на товары длительного пользования (17.00 мск). Позитивная статистика окажет умеренную поддержку американской валюте. Однако большее внимание рынков привлечет завтрашняя статистика по рынку труда в США. Мы ожидаем дальнейшего роста показателя средних заработных плат, что в итоге позволит американской валюте продолжить рост на Forex. Краткосрочные ориентиры по EURUSD — 1.16-1.167.

Российская валюта продолжит оставаться под давлением на фоне следующих факторов: укрепление доллара США на глобальных площадках после заседания ФРС и в ожидании сильных данных по рынку труда, рост коррекционных настроений на нефтяном рынке, сохраняющиеся риски торговых войн и как следствие пониженный аппетит к риску. Ощутимых внутренних факторов поддержки рубля на текущий момент практически нет. Не в пользу российской валюты в ближайшее время может сыграть конверсия дивидендных выплат. На фоне вышеперечисленных факторов, ожидаем дальнейшего умеренного ослабления российской валюты.