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Турецкая лира снова в лидерах понижения
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Турецкая лира снова в лидерах понижения 

News.ru 19 часов назад
За период с 25 июля по 1 августа большинство валют развивающихся стран находилось в зоне пессимизма. Этому способствовали ожидания повышения процентной ставки в США, однако в итоге ФРС решила сохранить ставку на прежнем уровне.
Относительными лидерами роста к доллару за указанный период стали индийская рупия (+0,59%) и мексиканское песо (+0,54%). Менее чем на полпроцента подорожал к доллару грузинский лари.
В лидерах понижения опять турецкая лира (-4,26%). Ранее турецкая национальная валюта стала лидером падения за II квартал. На валютном рынке ожидают введения санкций США против Турции и последующего обострения отношений между этими двумя странами, что может сильно сказаться впоследствии, прежде всего, на турецкой экономике, отмечает заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова.
Упали по отношению к доллару бразильский реал (-1,72%), казахстанский тенге (-0,85%), китайский юань (-0,77%) и южноафриканский ранд (-0,77%).
В нейтральной зоне торговался российский рубль.
«По значениям пары доллар/рубль мы снова обновляем прогноз до 63–64 рублей за доллар, а по значениям пары евро/рубль — до 73–74 рублей за евро. По курсу тенге к доллару у нас новый прогноз 347–350 тенге за доллар, а по курсу тенге к рублю — до 5,47–5,5 тенге за рубль», — сказала Мильчакова.
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