Индексацию материнского капитала возобновят с 2020 года

По словам официальных лиц, начиная с 2020-го, и дальше в 2021 году размер материнского семейного капитала будет постоянно индексироваться. Более того, МСК стал неотъемлемой частью нацпроекта «Демография.»

Как известно, национальный проект «Демография» — комплексный документ, направленный на исполнение нового «майского» указа президента. Как заявил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев , на его реализацию в ближайшие шесть лет государство направит более 3,5 трлн рублей. В нацпроект входят, в том числе, трансферты из федерального бюджета Пенсионному фонду на выплаты материнского капитала.

Наша справка:

Размер материнского капитала в момент запуска программы составлял 250 000 рублей. Согласно законодательной норме, его сумма ежегодно корректировалась на размер инфляции за предшествующий год. Однако, 2015 год ознаменовался экономическим кризисом, из-за которого было предпринято много непопулярных решений для стабилизации ситуации. В частности, была отменена индексация маткапитала.

С 2015 года по настоящее время размер материнского (семейного) капитала в России составляет 453 тыс. рублей.

Срок окончания моратория и возобновлением индексации правительством обозначена дата 1 января 2020 года. В бюджете предусмотрена индексация на четыре процента. Таким образом, после планового увеличения на 4% размер материнского капитала в 2020 году достигнет отметки 471 147 рублей. К текущей сумме прибавится 18 121 рубль.

Срок действия программы МСК продлен еще на 3 года, до 2021 года.