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Пакет «Сафмар ФИ» купили несколько российских предпринимателей
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Пакет «Сафмар ФИ» купили несколько российских предпринимателей 

Прайм 19 часов назад
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Покупателями 15%-ного пакета «Сафмар Финансовые инвестиции» (СФИ) выступили несколько российских предпринимателей, сообщили РИА Новости в группе «Сафмар», не назвав конкретных имен.
"Покупателями выступили несколько российских предпринимателей, которым интересны активы российского рынка. Какого-то одного стратегического инвестора в этой сделке не было, конкретных имен мы не называем", — сообщил представитель группы, комментируя продажу.
По его словам, привлеченные средства будут направлены на погашение части долга группы. «На уровне группы „Сафмар“ есть долговая нагрузка, которую акционер планирует постепенно сокращать. Средства, вырученные в рамках SPO, будут направлены на погашение части займов, привлеченных ранее для приобретения новых активов в группе», — сказал он.
Группа «Сафмар» через ускоренный сбор заявок продала около 15% уставного капитала «Сафмар Финансовые инвестиции» на 10,218 миллиарда рублей по цене 610 рублей за акцию, то есть с 10-процентным дисконтом к цене бумаг на закрытии торгов в среду. Организатором сделки выступил "ВТБ Капитал".
"Продажа доли хороша и как способ привлечения средств, и как способ повышения инвестиционной привлекательности актива: диверсифицированный состав акционеров повышает эффективность управления компании, позитивно сказывается на оценке компании рейтинговыми агентствами. С учетом наличия заинтересованных инвесторов группа решила использовать такой механизм", — сказал представитель группы, отвечая на вопрос, почему был выбран именно вариант продажи доли в компании.
В четверг акции СФИ на Московской бирже колебались в понижательном коридоре (604-679 рубля за акцию). К 11.05 мск акции компании дешевели на 5,6% до 640 рублей. Объем торгов невысок — менее 8 миллионов рублей, что характерно для низколиквидных бумаг.
Инвестиционный портфель холдинга «Сафмар Финансовые инвестиции» состоит из российских компаний и объединяет в себе лизинговые, страховые и пенсионные активы: 100% лизинговой компании «Европлан», 49% страховой компании «ВСК», 100% НПФ «Сафмар» и 99,9% НПФ «Доверие». Холдинг входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. В результате продажи доля участия компаний группы «Сафмар» в уставном капитале СФИ уменьшится приблизительно до 39,8% уставного капитала СФИ с 54,8%.
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