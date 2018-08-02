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Сопоставимые продажи Metro в России снизились впервые за 9 месяцев
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Сопоставимые продажи Metro в России снизились впервые за 9 месяцев 

Rambler News Service 19 часов назад
Сопоставимые продажи ритейлера Metro в России сократились впервые за 9 месяцев — на 7% в годовом выражении, следует из отчетности компании.
«В России за первые 9 месяцев 2017–2018 года зафиксировано сокращение сопоставимых продаж на -7,0%», — говорится в сообщении.
Из-за отрицательного влияния изменений валютных курсов отчетные продажи ритейлера за этот период снизились на 16,4%.
В отчете отмечается, что в III квартале 2017–2018 годов зафиксировано замедление снижения продаж на 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом «благодаря принятию надлежащих мер». В III квартале отчетные продажи Metro снизились на 19,5% также из-за негативного влияния валютных курсов.
В России Metro присутствует с 2000 года, сейчас компания управляет 91 магазином в 51 регионе страны.
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