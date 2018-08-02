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FAO: Мировые цены на продовольствие в июле снизились максимально с декабря 2017 г
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FAO: Мировые цены на продовольствие в июле снизились максимально с декабря 2017 г 

Прайм 18 часов назад
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в июле 2018 года показали максимальное снижение с декабря прошлого года, снижение котировок зафиксировано на всех рынках, следует из пресс-релиза Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).
Индекс цен на продовольственные товары FAO по итогам июля составил 168,8 пункта, опустившись в годовом и месячном выражении на 3,7%. Наибольшее снижение продемонстрировали цены на молочную продукцию и сахар, наименьшее — цены на мясную продукцию.
Индекс цен на молочную продукцию за отчетный месяц составил 199,1 пункта, снизившись на 6,6% к июню и на 8% — к июлю прошлого года. Больше всего упали цены на сливочное масло и сыр. Также несколько уменьшились котировки цельного и обезжиренного сухого молока. В целом FAO отмечает сохранение негативной тенденции в связи с достаточным предложением и прогнозами по значительному производству в Новой Зеландии.
Индекс цен на сахар сократился в июле на 6% к июню — до 166,7 пункта. При этом годовое снижение достигло 20%. Резкое падение цен объясняется организацией улучшением прогнозов по производству в Индии и Таиланде. Сдержали падение неблагоприятные климатические условия в Бразилии, крупнейшем мировом производителе сахара. Индекс цен на мясную продукцию в июле опустился на 1,9% в месячном выражении и на 2,4% в годовом — до 170,7 пункта. На цены повлияла нормализация бразильского экспорта.
Индекс цен на зерновые опустился на 3,6% к июню — до 160,9 пункта. Годовое снижение составило всего 0,8%. Основными причинами снижения стало уменьшение котировок пшеницы, кукурузы и риса. Организация отмечает, что цены на пшеницу в первую половину месяца снижались, но к концу месяца начали рост на фоне опасений за урожай в ЕС и России. Цены на кукурузу снижались из-за низкого спроса и хороших ожиданий по урожаю в США, но к концу месяца стали подниматься из-за плохих прогнозов погоды. Цены на рис снизились из-за слабого спроса.
Индекс цен на растительные масла снизился в июле на 2,9% к июню — до 141,9 пункта, минимума за два с половиной года. Показатель снижается шестой месяц подряд. В годовом выражении индекс опустился на 11,5%. «Основной объем снижения пришелся на долю пальмового и соевого масел», — говорится в релизе FAO. Удешевление пальмового масла организация связывает со значительными запасами, низким спросом и ростом производства. На стоимость соевого масла повлияло удешевление соевых бобов из-за высокого уровня производства в США.
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