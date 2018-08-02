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Покупатели в августе получат первый бензин по фьючерсам с поставкой в любой регион РФ
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Покупатели в августе получат первый бензин по фьючерсам с поставкой в любой регион РФ 

Прайм 18 часов назад
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Первые партии бензина «Регуляр-92» по торгам новым фьючерсом, который предусматривает поставку топлива на любую железнодорожную станцию в РФ, будут доставлены покупателям до конца августа, говорится в сообщениях пресс-служб "Газпром межрегионгаз" и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).
В конце июня СПбМТСБ представляла новый биржевой инструмент — поставочный фьючерс с базовой точкой ценообразования. Фьючерсный контракт предусматривает поставку топлива на любую железнодорожную станцию России, лот контракта равен минимальной поставочной партии — 60 тонн. Базовая точка ценообразования — это место формирования цены биржевого товара. Таким образом, конечная цена товара будет складываться из базовой стоимости и транспортных издержек.
"На СПбМТСБ 1 августа 2018 года состоялась первая поставка по новому фьючерсному контракту на бензин «Регуляр АИ-92-К5» с базовой точкой ценообразования на железнодорожной станции Аллагуват (Республика Башкортостан)… До конца августа 2018 года компания доставит топливо на станции назначения, указанные покупателями", — говорится в сообщении биржи.
Как уточняется в сообщении пресс-службы «Газпром межрегионгаз», которая стала единственным продавцом в торгах июльским фьючерсом, объем поставки составил 4,74 тысячи тонн бензина. Общий объем торгов этим инструментом составил 395 миллионов рублей. Цена закрытия контракта — 42,7 тысячи рублей за тонну.
Торги по новым поставочным фьючерсным контрактам начались 16 июля 2018 года. По состоянию на конец месяца общий объем торгов составил 10,68 тысячи тонн, сообщила биржа.
Кроме июльского фьючерсного контракта, на СПбМТСБ обращаются контракты августа и сентября, с исполнением физической поставки в сентябре и октябре соответственно. «Газэнергосеть Санкт-Петербург» имеет в наличии объем по всем трем сериям фьючерсного контракта, заверили в компании.
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