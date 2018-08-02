Ещё
«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» запустил новую акцию
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.24
$
63.49
73.61
73.72
Прогноз
30.07 – 06.08
$
62.91
73.20
Индексы и котировки Brent
73.39
–0.07 Золото
1207.41
–0.01 РТС
1140.96
+0.30
Динамика валют
EUR / USD
03.08
1.1591
–0.0131
20.07
1.1723
02.08
29.07
24.07

«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» запустил новую акцию 

Автостат 18 часов назад
Фото: Автостат
Компания «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» запустила акцию «Премиум» для своих лучших клиентов. В рамках акции можно приобрести в лизинг автомобили и спецтехнику на шасси «КАМАЗ», прицепную технику производства ПАО «НЕФАЗ» и Туймазинского завода автобетоновозов, а также автобусы НЕФАЗ и Bravis.
Как сообщает пресс-служба КАМАЗа, акционное предложение предусматривает гибкие условия сотрудничества: первоочередность рассмотрения заявки, сокращенный пакет документов, понижающий коэффициент при расчете удорожания, премиум-обслуживание персональным менеджером, а также улучшенные условия по сроку договора лизинга и авансу. Акция продлится до 30 сентября 2018 года. Воспользоваться новым лизинговым предложением «Премиум» можно при соблюдении ряда критериев, при этом эксклюзивные условия получат только участники программы.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», грузовики «КАМАЗ» являются наиболее популярными для сдачи в лизинг.
Автостат: последние новости
Tesla ведет переговоры о строительстве завода в Европе В SEAT рассказали о перспективах возвращения в Россию НБКИ и «АВТОСТАТ»: количество выданных автокредитов во 2 квартале 2018 года выросло на 19,%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сценарий уже готов: как США обрушат рубль348
«Северный поток-2» нашел ответ на датский шантаж59
Лукашенко задумал антироссийский шаг288
Дач больше не будет8
Россияне скупают дачи108
Видео
00:37
Праздник закончился: что не так с российской экономикой
Экономика Статьи
25:44
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Экономика
01:10
Лукашенко задумал антироссийский шаг
Экономика
02:38
Предложен способ отпускать россиян на пенсию раньше
Личный счет
01:00
США нанесут удар по госдолгу России
Экономика
00:55
Россиян лишат желания иметь валюту
Личный счет
01:02
Черноморское побережье оставят без жилья
Недвижимость
00:21
Санкции обвалят рубль
Рынки Экономика
02:14
Россиян ждет новый налог
Экономика Общество
25:12
Август наступил: чего ждать от «месяца катастроф»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение