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За первое полугодие цены на потребительском рынке Псковской области выросли на 2,6 процента
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За первое полугодие цены на потребительском рынке Псковской области выросли на 2,6 процента 

Псковская губерния 17 часов назад
За январь-июнь 2018 года цены на потребительском рынке Псковской области выросли на 2,6 процента, сообщает пресс-служба Псковского облсовпрофа со ссылкой на данные Псковстата. За январь-июнь 2017 года цены выросли на 2,2 процента. Продовольственные товары подорожали на 1,9 процента (в январе-июне 2017 года на 2,5 процента), непродовольственные товары — на 2,6 процента (2017 год — на 2,2 процента), услуги — на 2,9 процента (2017 год — на 1,6 процента). Рост цен на продовольственные товары в Псковской области за январь-июнь 2018 года был ниже, чем в среднем по Северо-Западному Федеральному округу и России в целом, а на непродовольственные товары, и особенно услуги, наоборот, опережал. Чтобы оперативно следить за самыми важными новостями, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Яндекс. Дзен», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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