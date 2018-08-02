Прогнозы на август начинают сбываться

Как и ожидалось, вчерашние торги прошли в нервной обстановке, но «горки» все же оказались не американскими, а детскими. Вверх в начале торгов вплоть до выхода данных по запасам нефти и нефтепродуктов. Потом вниз с переходом в боковик вплоть до 9 вечера (мск), когда вышло решение FOMC о том, что ставку оставляют на прежнем уровне, то есть в коридоре 1,75% — 2,0%. После этого мы увидели легкий и непринужденный поход наверх, который был скорее похож на слабо повышательный боковик. И завершился день фиксацией прибыли в последние минуты торгов. В итоге Dow и S&P в минусе, а NASDAQ — в плюсе.

Но последний конечно тоже был бы в минусе, если бы не акции Apple (AAPL, +5,89%), которые после выхода очень сильной отчетности пользовались вчера у инвесторов особым спросом. И благодаря росту более чем на 5% капитализация компании Apple впервые в истории превысила отметку в 1 триллион долларов! Так что вчерашний день, благодаря этому событию, в любом случае войдет в историю.

Что же касается всего остального, то, несмотря на более-менее благоприятное завершение торгов (могло ведь быть и хуже!), осадочек остался. Продавцы то и дело появлялись тут и там и делали свое черное дело. Так, допустим, только-только на предыдущих торгах немного взбодрился Caterpillar (CAT, —3,66%), как его тут же опять, как говорится, «мордой об стол»! Про General Electric (GE, —2,86%) мы уж промолчим. Они у нас являются вечным «мальчиком для битья».

Но что они сделали с акциями Ferrari (RACE, —11,02%), квартальная отчетность которая появилась перед самым началом торгов! И ладно бы там мы увидели плохие цифры. Так нет же! У Ferrari, как и прогнозировало большинство аналитиков, все хорошо. Машины новых серий Superfast 812 и бюджетный (насколько у Ferrari вообще может быть что-то бюджетным!) кабриолет Portofino расходятся как горячие пирожки в базарный день и за ними стоит неиссякаемая очередь из жаждущих автолюбителей. И прибыль у Ferrari соответственно выросла со 136 до 160 млн евро, то есть более чем на 15%.

Короче, полный неадекват. Но и это еще не весь дурдом. После торгов вышла отчетность еще одной попсово-брендовой автомобилестроительной компании — Tesla (TSLA, +0,91%). И что мы увидели? Строго обратную картину — жуткую отчетность с убытками в 717 млн долларов и невнятные планы дальнейшего развития. Но при этом инвесторы в жутком энтузиазме начали покупать эти акции на пост-маркете, и в итоге, к утру акции Tesla торгуются почти на 10% выше вчерашних уровней закрытия. Добро пожаловать в сумасшедший инвестиционный дом! Такое впечатление, что инвесторы совсем сошли с ума и уже плохо ориентируются и во времени и в пространстве.

Ожидания рынка 2 августа

Вчерашний день мы конечно проскочили, но вот сегодняшний может оказаться на порядок хуже. Все небо над мировым финансовым рынком затянуто ярко красными облаками. Азиатские рынки все дружно грохнулись на 2 и более процентов. На европейских рынках картина мало отличается от азиатских. Ну только общее снижение пока чуть-чуть не дотягивает до 2-х процентной отметки. Но, согласитесь, что —1,8% по немецкому индексу DAX — это тоже ой как тревожно.

И вообще, глядя на карту рынка, видишь, что все красное — и нефть, которая кстати собирается судя по всему преодолеть отметку в 67 долларов за баррель (по нефти марки WTI) и уйти ниже, и золото, и, естественно, и основные валюты по отношению к доллару. Единственное зеленое пятно — это изменение доходности казначейских облигаций США. Но это как раз та зелень, которой надо пугаться. Доходность по 10-ти летним бумагам вновь преодолела психологически очень важный уровень в 3%.

И поэтому, если дела будут идти так же как и в первой половине дня, то сегодня мы можем увидеть полноценный скоростной спуск с падением индексов явно более 1%. Кто будет в лидерах падения? Да все те же — те, кто вырос в последние месяцы и года более всего. А это прежде всего касается акций технологического сектора и плюс к ним Apple c Amazon ’ом. Поигрались вчера в триллионеров и хватит. Сегодня мы увидим прозу жизни и для отъявленных рыночных оптимистов будет специально организовано спецмероприятие — холодный душ! Может, он немного их отрезвит и они перестанут гонять котировки вверх и вниз без особых причин. Хотя вряд ли!

Как видим, прогнозы на август начинают сбываться. Легкой летней прогулки, наверное, не будет. Но где наша не пропадала, правда ведь?!