Чистая прибыль DowDuPont в I полугодии выросла на 30%

МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Одна из крупнейших химических компаний в мире — американская DowDuPont по итогам первого полугодия 2018 года увеличила чистую прибыль на 30% в годовом выражении — до 2,872 миллиарда долларов, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на одну акцию по итогам полугодия составила 1,23 доллара против 1,79 доллара в январе-июне 2017 года. Выручка компании составила 45,755 миллиарда долларов, что в 1,7 раза больше аналогичного показателя предыдущего года.

Чистая прибыль компании во втором квартале текущего года составила 1,768 миллиарда долларов, что на 34% выше показателя годичной давности. Разводненная прибыль на акцию за квартал составила 0,76 доллара против 1,07 доллара годом ранее. Выручка при этом возросла в 1,75 раза, достигнув 24,245 миллиарда долларов.

Компания прогнозирует рост продаж в третьем квартале текущего года более чем на 10%.

В декабре 2015 года одни из крупнейших химических компаний в мире DuPont и Dow Chemical объявили о слиянии. В августе 2017 года сделка по слиянию была завершена, в результате чего DuPont и Dow Chemical стали дочерними компаниями DowDuPont. Спустя полтора-два года после завершения сделки стороны намерены разделить DowDuPont на три независимых компании под условными названиями Agriculture Company, Material Science Company и Specialty Products Company.

Компания по-прежнему ожидает, что выделение Materials Science состоится до конца первого квартала 2019 года, а Agriculture Company и Specialty Products Company — к 1 июня 2019 года.