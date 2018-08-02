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InfraOne: РФ в 2019 г нужно ещё минимум 2,6 трлн руб на инфраструктуру
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InfraOne: РФ в 2019 г нужно ещё минимум 2,6 трлн руб на инфраструктуру 

РИА Недвижимость 17 часов назад
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости/Прайм. Минимальная дополнительная потребность России в инфраструктурных инвестициях в 2019 году составит 2,6 триллиона рублей, говорится в исследовании, подготовленном компанией InfraOne, которая специализируется на инвестициях в инфраструктурные проекты.
Как объясняют аналитики компании, минимальная дополнительная потребность — это инвестиции, требующиеся региону или стране в целом, сверх вложений, которые уже делаются ежегодно. В исследовании рассчитана эта потребность на 2019 год. Минимальная доппотребность ежегодно растет: за два года ее прирост составляет примерно 0,1% ВВП, считают в InfraOne.
"Минимальная дополнительная потребность России в инфраструктурных инвестициях в 2019 году, по нашей оценке, составит 2,6 триллиона рублей. Но большая часть этих средств — 52,6% — это нужды всего 27 регионов с уже развитой инфраструктурой. Но это не значит, что большинству регионов России достаточно оставшихся скромных вложений, а скорее, говорит о слабо развитой экономике и необходимости масштабных инвестиций и в инфраструктуру, и в производство", — говорится в исследовании.
При этом, как рассчитали аналитики, минимальная дополнительная потребность российской инфраструктуры в инвестициях может быть закрыта уже в 2021 году, если вложения в рамках майских указов будут делать по текущему плану Минфина. «Впрочем, велик риск, что инвестировать опять будут в основном в сверхкрупные и мегапроекты на федеральном уровне», — отмечается в документе.
Хуже всего, по мнению аналитиков, в России развита транспортная инфраструктура: средний индекс по ней составляет всего 3,24 (из возможных 10), лучше всего — коммунальная и телекоммуникационная инфраструктура с 6,89 и 6,48 баллами соответственно. Причем отставание транспорта от остальных отраслей вряд ли удастся преодолеть быстро из-за того, что развивать его сложнее и дороже: стоимость проектов здесь, как правило, на порядки выше, чем в других видах инфраструктуры, подчеркивает InfraOne.
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