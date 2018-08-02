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Центробанк повысил курс доллара выше 63 рублей
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Центробанк повысил курс доллара выше 63 рублей 

Российская Газета 17 часов назад
Фото: Российская Газета
Официальный курс доллара на 3 августа, установленный Банком России, составил 63,13 рубля, что почти на 57,7 копейки выше предыдущего показателя. Об этом регулятор сообщи на своем официальном сайте.
В то же время официальный курс евро повышен на 31,96 копейки — до 73,42 рубля. Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, увеличилась на 45,87 копейки — до 67,764 рубля.
При этом на мировых рынках нефть продолжает дешеветь. По данным Интерконтинентальной биржи ICE Futures на 14.35 мск, октябрьские контракты на поставку североморской нефти сорта Brent упали в цене на о,6 процента — до отметки в 71,96 доллара за баррель. Сентябрьские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели более чем на 0,9 процента — до 67,04 доллара за бочку.
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