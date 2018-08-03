Официальный курс доллара вырос на 32 копейки, евро — на 5

ЦБ установил официальные курсы валют с 4 августа. Курс доллара повысился на 31,91 копейки, составив 63,4549 рубля (63,1358 рубля на 3 августа). Курс евро увеличился на 5,38 копейки, до 73,4744 рубля (73,4206 рубля на 3 августа).

Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. Российская валюта продолжает оставаться под давлением угрозы расширения санкций и сохранения неприятия риска на глобальных площадках, отмечают аналитики Нордеа Банка

«Группа американских конгрессменов внесла на рассмотрение законопроект, предусматривающий введение новых санкций против России. Предложенные меры включают в себя санкции против российского энергетического и финансового секторов», — комментируют эксперты.

Наиболее чувствительным для рубля, полагают они, может оказаться предусмотренный законопроектом запрет на покупку нового российского суверенного долга.

«Помимо санкционной тематики, рубль ощущает на себе общий негатив в отношении валют развивающихся рынков в связи с возможной эскалацией торговых противоречий между США и КНР», — продолжают аналитики.

На нефтяном рынке, несмотря на временный рост котировок, преобладают коррекционные настроения. Это также снижает интерес к российской валюте, заключают эксперты.