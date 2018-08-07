Официальный курс доллара вырос на 5 копейки, евро — на 15

ЦБ установил официальные курсы валют на 8 августа. Курс доллара повысился на 4,5 копейки, составив 63,5425 рубля (63,4975 рубля на 7 августа). Курс евро увеличился на 15,37 копейки, до 73,5632 рубля (73,4095 рубля на 7 августа).

Татьяна Евдокимова и Денис Давыдов. Российская валюта продолжает находиться под давлением из-за угрозы расширения санкций со стороны США и укрепления американской валюты на Forex, отмечают аналитики Нордеа Банка

Накануне стали известны отдельные детали внесенного на прошедшей неделе в конгресс США законопроекта, предусматривающего принятие дополнительных мер против России. Среди предложенных инициатив — запрет на проведение сделок, обеспечение финансирования или любые другие операции с госдолгом РФ.

Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк. При этом под определение суверенный долг попадают облигации Минфина , ЦБ, ФНБ, их агентов и аффилированных с ними лиц, а также валютные свопы с ЦБ, ФНБ и Минфином со сроком обращения более 14 дней, поясняют эксперты. Санкции также будут распространены на кредитные учреждения с госучастием, среди которых Внешэкономбанк

«Пока предложенные меры находятся на рассмотрении. В то же время очевидно, что даже частичная их реализация окажет ощутимое негативное воздействие на российскую валюту и активы», — комментируют эксперты.

Впрочем, до осени, когда будет происходить обсуждение санкций против России в сенате, ситуация может стабилизироваться, допускает эксперт « БКС Брокер » Сергей Гайворонский. По его мнению, границы диапазона 61,5—64,5 рубля за доллар довольно устойчивы и комфортны для курса в текущей макроэкономической ситуации.

Помимо опасений из-за новых санкций, на позиции рубля и прочих валют развивающихся рынков давят риски, связанные с вероятным дальнейшим ухудшением торговых отношений между США и Китаем.

К локальным факторам поддержки рубля можно отнести частичное восстановление нефтяных цен и предстоящие размещения ОФЗ, отмечают аналитики Нордеа Банка. Однако влияние данных факторов будет носить ограниченный характер, риски остаются смещенными в сторону дальнейшего ослабления рубля, заключают эксперты.