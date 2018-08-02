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Официальный курс доллара вырос на 58 копеек, евро — на 31
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Официальный курс доллара вырос на 58 копеек, евро — на 31 

Банки.ру 17 часов назад
Официальный курс доллара на 3 августа вырос на 57,68 копейки, составив 63,1358 рубля (62,559 рубля на 2 августа). Курс евро увеличился на 31,42 копейки, до 73,4206 рубля (73,1064 рубля на 2 августа).
Российская валюта продолжит оставаться под давлением на фоне ряда факторов, отмечают аналитики Нордеа Банка Денис Давыдов и Татьяна Евдокимова.
Среди таких факторов, перечисляют они, — укрепление доллара на глобальных площадках после заседания ФРС США и в ожидании сильных данных по рынку труда, рост коррекционных настроений на нефтяном рынке, а также сохраняющиеся риски торговых войн и, как следствие, пониженный аппетит к риску.
«Ощутимых внутренних факторов поддержки рубля на текущий момент практически нет. Не в пользу российской валюты в ближайшее время может сыграть конверсия дивидендных выплат», — комментируют эксперты.
На фоне вышеперечисленных факторов, они ожидают дальнейшего умеренного ослабления российской валюты.
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