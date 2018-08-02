Официальный курс доллара вырос на 58 копеек, евро — на 31

Официальный курс доллара на 3 августа вырос на 57,68 копейки, составив 63,1358 рубля (62,559 рубля на 2 августа). Курс евро увеличился на 31,42 копейки, до 73,4206 рубля (73,1064 рубля на 2 августа).

Среди таких факторов, перечисляют они, — укрепление доллара на глобальных площадках после заседания ФРС США и в ожидании сильных данных по рынку труда, рост коррекционных настроений на нефтяном рынке, а также сохраняющиеся риски торговых войн и, как следствие, пониженный аппетит к риску.

«Ощутимых внутренних факторов поддержки рубля на текущий момент практически нет. Не в пользу российской валюты в ближайшее время может сыграть конверсия дивидендных выплат», — комментируют эксперты.

На фоне вышеперечисленных факторов, они ожидают дальнейшего умеренного ослабления российской валюты.